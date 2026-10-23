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मध्य प्रदेश में BJP ने दिया नेताओं-कार्यकर्ताओ को प्री दिवाली टास्क, बूथ-यूथ कनेक्ट का मेगा एक्शन प्लान

भोपाल में बीजेपी नेताओं ने मीटिंग कर बनाई रणनीति ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरा दो साल बाकी है. लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर तक तैनाती अभी से कर रही है. कम दिन का बड़ा टास्क दिया जा रहा है. कवायद चुनाव को लेकर ही है और एक मायने में चुनावी ही. प्रदेश में संगठन महामंत्री की कमान संभालते ही चंद्रशेखर के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोट चोरी के उस नारे को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को है, जिसका सामना करना है.

बीजेपी के आदर्श राज्यों में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्री दीपावली टास्क दिया गया है. करीब दो हफ्ते के इस टास्क में टारगेट बूथ और यूथ है. तेरह दिन के कैलेंडर में हर दिन एक टास्क तय है.