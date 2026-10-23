मध्य प्रदेश में BJP ने दिया नेताओं-कार्यकर्ताओ को प्री दिवाली टास्क, बूथ-यूथ कनेक्ट का मेगा एक्शन प्लान
कांग्रेस के 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन के जवाब में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खोला मोर्चा. घर-घर दस्तक देंगे कार्यकर्ता. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:55 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरा दो साल बाकी है. लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर तक तैनाती अभी से कर रही है. कम दिन का बड़ा टास्क दिया जा रहा है. कवायद चुनाव को लेकर ही है और एक मायने में चुनावी ही. प्रदेश में संगठन महामंत्री की कमान संभालते ही चंद्रशेखर के सामने सबसे बड़ी चुनौती वोट चोरी के उस नारे को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को है, जिसका सामना करना है.
बीजेपी के आदर्श राज्यों में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्री दीपावली टास्क दिया गया है. करीब दो हफ्ते के इस टास्क में टारगेट बूथ और यूथ है. तेरह दिन के कैलेंडर में हर दिन एक टास्क तय है.
'वोट चोर गद्दी छोड़' का काउंटर करेगी बीजेपी
चुनाव से पहले इसे कार्यकर्ताओं का वार्म अप सेशन कह सकते हैं. चुनाव नहीं है. लेकिन मुद्दा भी चुनावी है. और बात भी चुनाव से जुड़ी हुई. मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' का काउंटर तैयार किया है. 'लोकंतंत्र बचाओ भीड़ तंत्र हटाओ' के नारे के साथ पूरा प्रोग्राम प्लान है. बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के मुताबिक "एसआईआर के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस और विपक्षी दल जो जनता के बीच झूठ परोस रहे हैं. तथ्यों के साथ पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंकर इस झूठ की हकीकत सामने लाएगा."
जनता के बीच तथ्यों के साथ पहुंचेगी बीजेपी
चंद्रशेखर का कहना है "इसमें समाज के अलग-अलग वर्ग के समूह चिह्नित किए गए हैं. जिनके बीच संवाद की कड़ी शुरू होगी और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुचंकर ये बताएंगे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती क्या है. एसआईआर के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगें. कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर हमलावर है, पार्टी का प्लान है खास उनके जवाब जनता के बीच तथ्यों के साथ पहुंचाए जाएं."
बूथ के साथ यूथ पर खास टारगेट
बीजेपी मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया ने बताया "पार्टी बूथ के साथ यूथ को टारगेट करेगी. सबसे ज्यादा कार्यक्रम कॉलेज स्कूल कैम्पस में होंगे. यहां संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़ा जाएगा. इसके लिए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम प्लान किए गए हैं. यहां इंटेलेक्चुअल मीट्स भी स्टूडेंट्स के बीच आयोजित की जाएंगी. इसे राष्ट्र चिंतन संवाद नाम दिया गया है."
बीजेपी प्रेदश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है "भारत का भविष्य जो प्रदेश का नौजवान है, उस तक सच्चाई पहुंचाना हर कार्यकर्ता का दायित्व है. प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी 100 फीसदी भागीदारी इस कार्यक्रम में देगा और कैम्पस से लेकर घर तक सच्चाई पहुंचाएगा."
विधानसभा सीटों पर पदयात्रा और घर-घर दस्तक
बीजेपी 230 विधानसभा सीटों और 29 लोकसभा सीटों पर व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है. सभी सीटों पर प्रमुख नेता पदयात्रा पर निकलेंगे और जनता को जोड़कर बीजेपी "लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' प्रोग्राम के पाइंट्स जनता के साथ साझा करेगी. इसके लिए सामग्री प्रकाशित की गई है. पार्टी के मुताबिक जिसमें तथ्यों के साथ जनता के बीच बात रखी गई है. ये सामग्री जनता को दी जाएगी.
सोशल मीडिया पर भी इसका इस्तेमाल होगा. दीपावली के एन पहले तक का टारगेट कार्यकर्ताओं को दिया गया है. 05 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा. जिसमें मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे भी जनता के बीच रखे जाएंगे. इसमें संगठन के साथ सरकार के मंत्री, विधायकों को भी टारगेट दिया गया है.
उमंग सिंघार का पलटवार- भीड़ नहीं, ये नौजवान हैं
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 24 अक्टूबर से शुरू हो रहे बीजेपी के इस अभियान के नाम को लेकर सवाल उठाया और कहा "किसे भीड़ कह रही है बीजेपी. क्या वो भेड़ बकरी हैं. ये देश की जनता और नौजवानों का सरासर अपमान है. ये देश की जनता और युवा हैं, जो सड़क पर देश का लोकतंत्र बचाने के लिए उतरे हैं. और संघर्ष कर रहे हैं."
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कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का काउंटर प्लान
- अभियान को देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' नाम दिया गया है.
- करीब दो हफ्ते चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी. पांच नवम्बर तक अभियान चलेगा.
- पूरे अभियान का सबसे बड़ा हाईलाईट बूथ और यूथ है. इनसे जुड़ने पर सबसे ज्यादा जोर है.
- कैम्पस में इंटेलेक्चुअल मीट के आयोजन होंगे.
- विधानसभा, लोकसभा क्षेत्रों में प्रमुख नेताओं की पदयात्राएं भी होंगी.
- तीन मुद्दों पर पूरी बात, वोट चोरी गद्दी छोड़ का जवाब एसआईआर समेत मतदाता सूची और चुनाव आयोग को लेकर स्पष्टीकरण.