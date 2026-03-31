मध्य प्रदेश के निगम-मंडलों में नियुक्तियों का काउंटडाउन, बड़ी मीटिंग में फाइनल हुए नाम!
मध्य प्रदेश में मंत्री पद से वंचित कई विधायक और नेताओं की मुराद पूरी होने का वक्त नजदीक. सत्ता और संगठन ने लिस्ट की तैयार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 7:31 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की मोस्ट अवेटेड निगमों व मंडलों के साथ प्राधिकरणों में नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है. इसी महीने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहली प्रदेश कार्यसमिति होनी है. माना जा रहा है कि उससे पहले ये सूची राष्ट्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर के साथ जारी हो जाएगी. राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की मौजूदगी में संघ पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की 4 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद चर्चा है कि लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है.
मार्च के अंतिम दिनों में आ सकती है लिस्ट
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति को 9 महीने होने जा रहे हैं. इस लंबे अंतराल में पार्टी नेता बेसब्री से इंतजार करते-करते थक चुके हैं. सत्ता में सीधी भागीदारी का मौका उन्हें कब मिलेगा. पार्टी के भीतर ही खींचतान की वजह से ये सूची फाइनल रूप अब तक नहीं ले पाई है. सबसे ज्यादा दबाव पार्टी के ही मंत्री पद के दावेदार सीनियर विधायकों का है. इनके अलावा भी चुनाव में अपनी पूरी परफार्मेंस दे चुके संगठन के रास्ते आए नेता भी ये मानकर चल रहे हैं कि 2023 में पार्टी को मिली जीत का ईनाम देर सबेर उन्हें मिलेगा.
क्या कहते हैं राजनीति के जानकार
वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर का कहना है "सत्ता का कार्यकाल जितना लंबा होता जाता है, इसके साथ स्वाभाविक संक्रमण आते हैं. अभी बीजेपी जिस संक्रमण से गुजर रही है, उसमें ये एहतियात जरूरी है. हेमंत खंडेलवाल ने जिम्मेदारी अभी संभाली हो लेकिन उनकी वर्किंग बीजेपी में कुशाभाऊ ठाकरे की पीढ़ी की है. लिहाजा वे विवाद की स्थिति किसी सूरत नहीं चाहते. जो देरी हो रही है, उसमें प्रतीक्षारत नेताओं का सब्र भले टूटे लेकिन पार्टी की सेहत के लिए ये देरी जरूरी है."
गोपनीय बैठक के एजेंडे में अनुशासन और नियुक्तियां
बीजेपी और संघ में समन्वय को लेकर बैठकें होती रहती है. लेकिन भोपाल के सुशासन भवन में हुई बैठक इसलिए खास है क्योंकि इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश की भी मौजूदगी थी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंतल खंडेलवाल के अलावा दो सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को भी बुलाया गया. बताया जाता है कि बैठक में सरकार में मंत्रियों के बिगड़ते अनुशासन को लेकर नसीहतें दी गईं. मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ निगम मंडलों की पेंडिग राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई.
मीटिंग में राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा
बैठक में राज्यसभा की खाली हो रही सीटों पर भी मंथन हुआ. अब तक मध्य प्रदेश की सीट से अन्य राज्य के नेताओं को राज्यसभा का दरवाजा मिलता रहा है. निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकऱण में नियुक्ति की अंतिम सूची लेकर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर के लिए जा सकते हैं. उसके बाद ये सूची जारी कर दी जाएगी. कमोबेश यही स्थिति प्रदेश कार्यसमिति के ऐलान को लेकर भी है, चूंकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कह चुके हैं कि वे इसी महीने अपनी पहली कार्यसमिति करेंगे लिहाजा अनुमान है कि कार्यसमिति के सदस्यों के ऐलान भी जल्द हो सकता है.
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कांग्रेस का तंज- पॉवर शेयरिंग पर बीजेपी में दंगल
निगम-मंडलों में नियुक्तियों में हो रही देरी पर कांग्रेस ने चुटकी ली है. कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक कहते हैं "दो साल तो बीत चुके प्रतीक्षा में और अब चुनाव को भी एक साल बाकी है, अब तक बीजेपी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पाई. बेचारा काम करने वाला पार्टी कार्यकर्ताओं के इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष है. कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पूरी मलाई नेता खा गए. हमें छाछ तक नहीं मिला. ये अहंकार संतुष्टि का प्रोग्राम है. पॉवर शेयरिंग को लेकर बीजेपी में बहुत ज्यादा असंतोष है."