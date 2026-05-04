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पश्चिम बंगाल की जीत में MP BJP का फॉर्मूला, खंडेलवाल ने बताया- ऐसे हुई मैन टू मैन मार्किंग

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया "किस तरह से मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन ने बंगाल में जीत के लिए रणनीति बनाई. ग्राउण्ड पर महीनों पहले से काम शुjt कर दिया था. हमने मध्य प्रदेश के उन शहरों पर फोकस किया, जहां बंगाली समाज की आबादी ज्यादा है. और फिर उन बंगाली समाज के लोगों के जरिए पश्चिम बंगाल में उनके परिवारों तक संपर्क बनाया और वहां तक पहुंचे. उन परिवारों को पार्टी से जोड़ा. ना केवल पश्चिम बंगाल, असम में भी हमारे कार्यकर्ता डटे रहे. बीजेपी की ये खासियत है कि चुनाव कहीं हो लेकिन हर राज्य का कार्यकर्ता इस इम्तेहान में उतरने खुद को तैयार रखता है और उतरता भी है."

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ETV भारत से खास बातचीत में बताया "किस तरह से मध्य प्रदेश में रह रहा बंगाली समाज इस जीत में कैटेलिस्ट बना, कैसे मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की रणनीति कामयाब हुई."

भोपाल : 50 साल जिस जीत का इंतज़ार किया हो, जिस पश्चिम बंगाल में 1952 में जनसंघ की 3 सीटों में से कोलकाता की एक सीट लोकसभा चुनाव में श्यामाप्रसाद मुखर्जी की रही हो. उस बंगाल में बीजेपी का सूखा खत्म करना इतना आसान नहीं था. बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत में मध्यप्रदेश में दो दशक से ज्यादा की सत्ता देख चुकी बीजेपी संगठन की रणनीति ने भी काम किया. मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति, जिसमें बंगाल के मोहल्ले और बस्तियों के एक-एक घर की छंटनी की गई.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी 1952 में जनसंघ से चुनाव लड़ते हुए कोलकाता की सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे. उसी बंगाल में कमल खिलाने में 50 साल का समय बीजेपी को लग गया. इस पर हेमंत खंडेलवाल ने कहा "जब जनसंघ का गठन हुआ था. उस समय जिन राज्यों में हमारी विचारधारा थी, उनमें एक पश्चिम बंगाल भी था. लेकिन बीच में कुछ परिस्थियां थीं, जिस वजह से हम पश्चिम बंगाल में पिछड़ गए. लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां जीत हासिल की. वैसे तो पिछले चुनाव में ही ये संकेत मिल गए थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुबह होने जा रही है और इस बार वही परिणाम भी आए."

मोदी जी का मैजिक और झालमु़ड़ी इफैक्ट

बीजेपी मुख्यालय में मिठाई के साथ कार्यकर्ताओं को बंगाल की झालमुड़ी भी खिलाई गई. क्या बंगाल में पीएम मोदी का झालमुड़ी इफैक्ट काम कर गया? इस सवाल के जवाब में हेमंत खंडेलवाल ने कहा "पीएम मोदी की वजह से झालमुड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई. तृणमूल कांग्रेस का आतंक था. ममता बैनर्जी की सरकार की जो विफलताएं थीं, उसका ये नतीजा सामने आया है.

मध्य प्रदेश में रहने वाले बंगाली समाज को जोड़ा

बीजेपी के वरिष्ठ नेता तपन भौमिक बताते हैं "1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल में कोलकाता सीट से चुनाव जीते थे, उसके बाद लंबे समय तक पार्टी यहां 3 से 4 सीटें ही जीत पाई. उसके बाद लंबे समय तक यही स्थिति रही. उसी कलकत्ता के बड़ा बाजार विधानसभा से हरिपद भारती चुनाव जीते थे. फिर 2021 के चुनाव जाकर लगा कि अब जनादेश बदला है,. तब हमारी 77 सीटें आईं. और इस बार तो बीजेपी 200 पार के साथ प्रचंड जीत की ओर बढ़ी. मध्यप्रदेश से बंगाली समाज को कनेक्ट करने की जवाबदारी तपन भौमिक के ही पास थी."

तपन भौमिक बताते हैं "हमने मैन टू मैन मार्किंग की. बंगाल के मोहल्ले-कॉलोनियों से मध्य प्रदेश के बंगाली समाज का जो कनेक्ट था, उसके जरिए संपर्क साधा और उस मतदाता को भाजपा परिवार से जोड़ा. मध्य प्रदेश में बंगाली समाज का सबसे ज्यादा वोटर जबलपुर में है. इसके बाद इंदौर में भी. इन जगहों से बड़ी तादाद में बंगाली समाज के बीजेपी से जुड़े लोग वहां पहुंचे."