ETV Bharat / state

बिहार में जीत के लिए BJP का बिग प्लान, मध्य प्रदेश के महारथी बना रहे अभेद रणनीति

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए मध्य प्रदेश के नेता भी जुटे. नेताओं ने मैदान में उतर मोर्चा संभाला.

BJP plan victory Bihar
बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 6:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : बीजेपी जिस जीत के मंत्र से मध्य प्रदेश में बीते 20 साल से सत्ता पर सवार है, उसी फार्मूले के साथ पार्टी ने महारथी बिहार चुनाव में अलग-अलग इलाकों में उतारे हैं. जिस रणनीति के साथ पार्टी ने मध्य प्रदेश में कमल खिलाया, अब उसी चुनावी दांव से बिहार में बूथ मैनेजमेंट करने की तैयारी है. आइए जानते हैं कैसे जातिगत समीकरण से लेकर बूथ प्रबंधन तक मध्य प्रदेश के कौन-कौन महारथी संभाले हैं मोर्चा.

दिल्ली-यूपी के बाद अब बिहार में मोहन का यादव कार्ड

बिहार का 63 फीसदी के करीब ओबीसी वोटर ही गेमचेंजर है. बीजेपी ने रणनीति के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के तौर पर बड़ा ओबीसी चेहरा चुनाव में उतारा है. इसके पहले हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी डॉ. मोहन यादव का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है.

BJP plan victory Bihar
नरोत्तम मिश्रा को दो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी (ETV BHARAT)

लिहाजा, इस बार चुनाव के जोर पकड़ते ही बिहार पहुंचे डॉ. मोहन यादव ने पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट के कदमकुआं और विक्रम विधानसभा सीट में जनसभाएं ली. मोहन यादव ने इन दोनों सीटों से पार्टी के प्रत्याशी संजय गुप्ता और सिध्दार्थ सौरभ के समर्थन में जनसंपर्क भी किया.

मध्य प्रदेश सरकार के काम बनेंगे उदाहरण

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ईटीवी भारत को बताया "मध्यप्रदेश की गिनती देश के आदर्श संगठनों में होती है. लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जो ख्याति है, उसका लाभ तो बिहार के चुनाव में मिलेगा ही, जिस तरह से महिलाओं के साथ नौजवान व किसानों को फोकस करते हुए योजनाएं मध्य प्रदेश में अपनी सरकार में लागू की हैं, बिहार में चुनाव वे मिसाल बनेंगी."

आशीष अग्रवाल कहते हैं "बिहार की जनता ये जान सकेगी कि सत्ता में आ रही बीजेपी की संभावित सरकार की कार्यशैली क्या होगी. दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, उनमें से एक सीट को छोड़कर पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी."

BJP plan victory Bihar
अरविंद भदौरिया को प्रचार की रणनीति बनाने का जिम्मा (ETV BHARAT)

नरोत्तम मिश्रा को दो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बिहार के मुजफ्परपुर और बोंचहा जैसी विधानसभा सीटों की जवाबदारी सौंपी गई है. नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में बीजेपी के फार्मूले के आधार पर मंडल और बूथ की मजबूती में जुटे हैं. दो विधानसभा सीटों के प्रभारी बनाए जाने के बाद वे लगातार यहां बूथ स्तर तक की बैठकें ले रहे हैं. मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं.

नरोत्तम मिश्रा का कहना है "बिहार के चुनाव में केवल एक चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी. वह दिल्ली व महाराष्ट्र की तरह बीजेपी की सरकार बनाकर ही मध्य प्रदेश लौटेंगे. दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्र के प्रभार वाली आधा दर्जन सीटों बीजेपी ने जीत दर्ज की थी."

मोहन यादव ने निकाला विक्रम का एमपी कनेक्ट

बिहार की विक्रम विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विक्रम का कनेक्ट मध्यप्रदेश से निकाला और जनसभा में कहा "जब मैं भोपाल से चला था तो मुझे बताया गया कि मुझे विक्रम विधानसभा सीट में जाना है. मैं विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी से आता हूं. इसलिए मैं अलग आनंद लेकर आया हूं. पहली बार तो कोई भी जिता देता है लेकिन दूसरी बार जिताने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए. अगर दूसरी बार भी जनता आपका अभिनंदन कर रही है तो दुनिया में आपका यशनंदन हो गया."

अरविंद भदौरिया को प्रचार की रणनीति बनाने का जिम्मा

साल 2003 में मध्य प्रदेश बीजेपी के जिन नेताओं ने दिग्विजय सिंह की 10 साल की सत्ता को पलट दिया था, संगठन की नब्ज के साथ जातिगत समीकऱणों के साथ बूथ मैनेजमेंट करने वाले बीजेपी नेता पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया भी बिहार की कई विधानसभा सीटों पर प्रचार की रणनीति बनाने पर काम कर रहे हैं. अरविंद भदौरिया कहते हैं "बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उसका देवतुल्य कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व. हम इसी ताकत के बूते ये चुनाव लड़ रहे हैं."

TAGGED:

MOHAN YADAV CAMPAIGN BIHAR
MADHYA PRADESH BJP STRATEGY
BIHAR ASSEMBLY ELECTION
MADHYA PRADESH BJP
BJP PLAN VICTORY BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ग्वालियर में बच्चों के एजीथ्रोमिसिन सिरप में कीड़े!, जिला अस्पताल में हो रहा था वितरण, बोतलें जब्त

ओरछा को हेलीकॉप्टर योजना की सौगात, निवाड़ी में 3500 करोड़ से बनेगा का स्टील प्लांट

इंदौर में किन्नर बदसलूकी से आहत, उठाया सामूहिक जानलेवा कदम, दर्जनों किन्नर हॉस्पिटल में भर्ती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.