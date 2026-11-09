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खड़गे दिवाली को खुशियों की ईद कहते घिरे, रामेश्वर बोले कांग्रेस के दिमाग में ईद, सारंग ने कहा ये मन की बात

दिवाली को खुशियों की ईद कहने पर घिरे खड़गे ( ETV Bharat )

भोपाल: विवादित बयान राजनीति का ईंधन होते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक महीने के भीतर दूसरी बार ये ईंधन भाजपा को दिया है. इस बार दिवाली को ईद के बराबर बताए जाने को लेकर हुआ है बवाल. कर्नाटक के बेंगलुरु में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए खड़गे ने कहा कि दीपावली की खुशी भी ईद की तरह है. जो कई दिनों तक चलती है. उन्होंने दीपावली के संदेश में कहा कि लोगों को आपस के मनमुटाव को दूर करके देश की एकता और अखंडता के लिए साथ आना चाहिए. खड़गे इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया. मध्य प्रदेश से बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने खड़गे के इस बयान पर कहा कि खड़गे और कांग्रेस का हिंदू धर्म के त्योहार से कोई लेना देना नहीं है. विधायक रामेश्वर शर्मा ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में केवल ईद बसी हुई है.

पहले जानिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ऐसा क्या बोल गए

बयान कर्नाटक के बैंगलोर का है. दीपावली के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे. अपने बयान में उन्होंने कहा "दीपावली की शुभकामनाएं सभी को मैं देता हूं. ये बहुत बड़ा त्योहार हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं. इसका एक ही कारण है कि ये खुशियों की ईद है और बहुत दिन लंबे समय तक चलने वाली ईद यही है." मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को बीजेपी ने सनातन का अपमान बताया है. बीजेपी विधायक ने कहा कांग्रेस को सिर्फ ईद ही याद रहती है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में सिर्फ ईद बसी हुई है, जिसके चलते वह दीपावली जैसे महापर्व, मां लक्ष्मी की आराधना और भारतीय संस्कृति व समृद्धि के त्योहार को पूरी तरह भूल चुकी है. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के भीतर मुस्लिम पक्ष को इतनी तेजी से एक "अबोध बालक" ने हावी किया है कि पार्टी पूरी तरह गर्त में चली गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो राहुल गांधी के चलते कांग्रेस कमजोर हुई, और अब कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की बची-खुची समझ भी खत्म हो चुकी है. इसी का नतीजा है कि वरिष्ठ नेता भी दीपावली के मौके पर ईद जैसी बातें करने लगे हैं. रामेश्वर बोले कांग्रेस के दिमाग में ईद सारंग ने कहा ये मन की बात (ETV Bharat)