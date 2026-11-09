खड़गे दिवाली को खुशियों की ईद कहते घिरे, रामेश्वर बोले कांग्रेस के दिमाग में ईद, सारंग ने कहा ये मन की बात
दिवाली को खुशियों की ईद कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भड़की भाजपा, बोली कांग्रेस को सिर्फ ईद ही याद रहती है. रिपोर्ट शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 4:48 PM IST
भोपाल: विवादित बयान राजनीति का ईंधन होते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक महीने के भीतर दूसरी बार ये ईंधन भाजपा को दिया है. इस बार दिवाली को ईद के बराबर बताए जाने को लेकर हुआ है बवाल. कर्नाटक के बेंगलुरु में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए खड़गे ने कहा कि दीपावली की खुशी भी ईद की तरह है. जो कई दिनों तक चलती है. उन्होंने दीपावली के संदेश में कहा कि लोगों को आपस के मनमुटाव को दूर करके देश की एकता और अखंडता के लिए साथ आना चाहिए. खड़गे इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया. मध्य प्रदेश से बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने खड़गे के इस बयान पर कहा कि खड़गे और कांग्रेस का हिंदू धर्म के त्योहार से कोई लेना देना नहीं है. विधायक रामेश्वर शर्मा ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में केवल ईद बसी हुई है.
पहले जानिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ऐसा क्या बोल गए
बयान कर्नाटक के बैंगलोर का है. दीपावली के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे. अपने बयान में उन्होंने कहा "दीपावली की शुभकामनाएं सभी को मैं देता हूं. ये बहुत बड़ा त्योहार हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं. इसका एक ही कारण है कि ये खुशियों की ईद है और बहुत दिन लंबे समय तक चलने वाली ईद यही है." मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को बीजेपी ने सनातन का अपमान बताया है.
VIDEO | Bengaluru: Congress national president Mallikarjun Kharge extends Diwali greetings, appeals for peace and unity in the country, says, "Diwali is a major festival celebrated by everyone in India. It is a festival of happiness that brings people together and gives them an opportunity to meet their loved ones. I appeal to everyone to maintain peace in the country, particularly those fighting among themselves, and to put aside misunderstandings. Everyone should work wholeheartedly to protect and unite the country....As for Rahul Gandhi, Prime Minister Narendra Modi himself is not taking up his challenge to debate issues such as SIR, NEET, unemployment and inflation. He (Rahul Gandhi) has invited Modi for a debate, but the Prime Minister is not coming forward. However, that is their choice. Our fight is against Modi, Shah and the BJP, not any other individual." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026
बीजेपी विधायक ने कहा कांग्रेस को सिर्फ ईद ही याद रहती है
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में सिर्फ ईद बसी हुई है, जिसके चलते वह दीपावली जैसे महापर्व, मां लक्ष्मी की आराधना और भारतीय संस्कृति व समृद्धि के त्योहार को पूरी तरह भूल चुकी है. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के भीतर मुस्लिम पक्ष को इतनी तेजी से एक "अबोध बालक" ने हावी किया है कि पार्टी पूरी तरह गर्त में चली गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो राहुल गांधी के चलते कांग्रेस कमजोर हुई, और अब कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की बची-खुची समझ भी खत्म हो चुकी है. इसी का नतीजा है कि वरिष्ठ नेता भी दीपावली के मौके पर ईद जैसी बातें करने लगे हैं.
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उन्होंने कहा कि खड़गे जी, आपके ईद कहने से हमारी दीपावली खराब नहीं होगी. हमारी दीपावली की आतिशबाजी और मिठाइयां समाज में मिठास ही घोलेंगी. उन्होंने कहा कि भारत में दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती मनाने वाले सभी लोग मौजूद हैं और यह सनातन संस्कृति का देश है. कांग्रेस चाहे सनातन पर जितने भी कटाक्ष कर ले, सनातन संस्कृति का पर्व हमेशा इसी तरह हर्षोल्लास से मनाया जाता रहेगा.
मंत्री विश्वास सारंग ने कहा खड़गे के मन की बात जुबां पर आई
मंत्री विश्वास सारंग ने खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि खड़गे के मन की बात जुबां पर आ ही गई है. खड़गे और कांग्रेस को हिंदू त्योहार से कोई मतलब नहीं है. उनके मन और मस्तिष्क में केवल ईद और क्रिसमस है. यही कांग्रेस की मानसिकता है. कांग्रेस हर समय सनातन और हिंदू दर्शन का विरोध करती आई है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई हिन्दू त्यौहार नहीं मनाते. उन्होंने कहा कि ये आपत्तिजनक और दुर्भाग्य पूर्ण है.