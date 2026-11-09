ETV Bharat / state

खड़गे दिवाली को खुशियों की ईद कहते घिरे, रामेश्वर बोले कांग्रेस के दिमाग में ईद, सारंग ने कहा ये मन की बात

दिवाली को खुशियों की ईद कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भड़की भाजपा, बोली कांग्रेस को सिर्फ ईद ही याद रहती है. रिपोर्ट शिफाली पांडे.

BJP Attacks Mallikarjun Kharge on Calling diwali eid of joy
दिवाली को खुशियों की ईद कहने पर घिरे खड़गे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 9, 2026 at 4:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: विवादित बयान राजनीति का ईंधन होते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक महीने के भीतर दूसरी बार ये ईंधन भाजपा को दिया है. इस बार दिवाली को ईद के बराबर बताए जाने को लेकर हुआ है बवाल. कर्नाटक के बेंगलुरु में दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए खड़गे ने कहा कि दीपावली की खुशी भी ईद की तरह है. जो कई दिनों तक चलती है. उन्होंने दीपावली के संदेश में कहा कि लोगों को आपस के मनमुटाव को दूर करके देश की एकता और अखंडता के लिए साथ आना चाहिए. खड़गे इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया. मध्य प्रदेश से बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने खड़गे के इस बयान पर कहा कि खड़गे और कांग्रेस का हिंदू धर्म के त्योहार से कोई लेना देना नहीं है. विधायक रामेश्वर शर्मा ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में केवल ईद बसी हुई है.

पहले जानिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ऐसा क्या बोल गए

बयान कर्नाटक के बैंगलोर का है. दीपावली के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे. अपने बयान में उन्होंने कहा "दीपावली की शुभकामनाएं सभी को मैं देता हूं. ये बहुत बड़ा त्योहार हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मनाते हैं. इसका एक ही कारण है कि ये खुशियों की ईद है और बहुत दिन लंबे समय तक चलने वाली ईद यही है." मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को बीजेपी ने सनातन का अपमान बताया है.

बीजेपी विधायक ने कहा कांग्रेस को सिर्फ ईद ही याद रहती है

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में सिर्फ ईद बसी हुई है, जिसके चलते वह दीपावली जैसे महापर्व, मां लक्ष्मी की आराधना और भारतीय संस्कृति व समृद्धि के त्योहार को पूरी तरह भूल चुकी है. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के भीतर मुस्लिम पक्ष को इतनी तेजी से एक "अबोध बालक" ने हावी किया है कि पार्टी पूरी तरह गर्त में चली गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो राहुल गांधी के चलते कांग्रेस कमजोर हुई, और अब कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की बची-खुची समझ भी खत्म हो चुकी है. इसी का नतीजा है कि वरिष्ठ नेता भी दीपावली के मौके पर ईद जैसी बातें करने लगे हैं.

रामेश्वर बोले कांग्रेस के दिमाग में ईद सारंग ने कहा ये मन की बात (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

उन्होंने कहा कि खड़गे जी, आपके ईद कहने से हमारी दीपावली खराब नहीं होगी. हमारी दीपावली की आतिशबाजी और मिठाइयां समाज में मिठास ही घोलेंगी. उन्होंने कहा कि भारत में दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती मनाने वाले सभी लोग मौजूद हैं और यह सनातन संस्कृति का देश है. कांग्रेस चाहे सनातन पर जितने भी कटाक्ष कर ले, सनातन संस्कृति का पर्व हमेशा इसी तरह हर्षोल्लास से मनाया जाता रहेगा.

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा खड़गे के मन की बात जुबां पर आई

मंत्री विश्वास सारंग ने खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि खड़गे के मन की बात जुबां पर आ ही गई है. खड़गे और कांग्रेस को हिंदू त्योहार से कोई मतलब नहीं है. उनके मन और मस्तिष्क में केवल ईद और क्रिसमस है. यही कांग्रेस की मानसिकता है. कांग्रेस हर समय सनातन और हिंदू दर्शन का विरोध करती आई है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई हिन्दू त्यौहार नहीं मनाते. उन्होंने कहा कि ये आपत्तिजनक और दुर्भाग्य पूर्ण है.

TAGGED:

KHARGE CALL DIWALI EID OF JOY
BJP ATTACKS MALLIKARJUN KHARGE
BJP MLA RAMESHWAR SHARMA
MP MINSITER VISHWAS SARANG
खरगे बोले दिवाली खुशियों की ईद

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.