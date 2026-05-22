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जैव विविधता कार्यक्रम में मोहन यादव बोले-चीता प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में था कि सरकार चलाएं या चीता बचाएं

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम आयोजित. केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने की मध्य प्रदेश की तारीफ.

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अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर भोपाल में कार्यक्रम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 4:15 PM IST

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भोपाल: जैव विविधता के संरक्षण के लिए केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मध्य प्रदेश सरकार को ग्रामीण स्तर पर बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (बीएमसी) बनाने का आग्रह किया है. केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जैव विविधता को लेकर प्रदेश में कई प्रयोग हुए हैं, लेकिन गांव-गांव में बीएमसी बनने से पेड़-पौधों, जीव जंतुओं और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण से स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित होगी, साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होगी.

उन्होंने कहा कि नर्मदाजी की धरती वाला मध्य प्रदेश जैव विविधता की दिशा में बेहतर काम करेगी. कार्यक्रम में जैव विविधता पर रिपोर्ट पेश की गई. कार्यक्रम में सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर शुरूआत में तनाव में था कि सरकार चलाएं या चीता बचाएं.

'अब नदी का रुख देख बनेगी योजना'

भोपाल के वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा, "भारत सरकार ने बायोडायवर्सिटी एक्ट में न सिर्फ संशोधन किया है, बल्कि इसके जरिए बायोडायवर्सिटी कमेटियां का विकेन्द्रीकरण किया है. इस दिशा में मध्य प्रदेश में भी बेहतर काम करने की उम्मीद है."

केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने की मध्य प्रदेश की तारीफ (ETV Bharat)

केन्द्रीय मंत्री ने कहा, "दुनिया में पर्यावरण को बड़े नुकसान के बाद भी अभी 30 फीसदी वन क्षेत्र बचा हुआ है. भारत में 23 फीसदी वन क्षेत्र है. जैव विविधता मनाने का उद्देश्य ही यही है कि किसी भी जीव की नस्ल को धरती से खत्म न होने दें. दुनियाभर के शोधकर्ता मानते हैं कि दुनिया भर के जीवों को जीवनशैली पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, इसलिए हाथियों के झुंड उसी मार्ग से जाते हैं, जो उनकी पीढ़ियां अपनाती थीं. उन्होंने कहा नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि नदियों के बहाव को देखने के बाद ही उस पर किसी नए प्रयोग को किया जाएगा."

'पहले तनाव में थे चीता बचाएं या सरकार चलाएं'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "चीता प्रोजेक्ट विश्व में वन्यजीवों की पुनर्स्थापना का उदाहरण है. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को दोबारा बसाना चुनौतीपूर्ण काम था."

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मजाकिया लहजे में कहा, "चीतों के नए प्रोजेक्ट को लेकर शुरूआत में कितनी नई कहानियां थीं. 20 लाए गए चीतों में 8 मर गए 12 ही बचे, बड़े तनाव में थे कि ये क्या आफत पकड़ा दी, सरकार चलाएं कि चीता बचाएं. रात भर इसी टेंशन में रहते कि इन्हें भी कुछ हो गया, तो केन्द्रीय मंत्री को क्या कहेंगे. हालांकि वन विभाग की टीम ने बहुत मेहनत की, चीतों का कुनबा अब काफी बढ़ गया है."

'तेजी से बढ़ रहा हाथी का कुनबा'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "प्रदेश में हाथी का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है. करीबन 100 साल बाद लौटे हाथियों के झुंड के बाद शुरुआत में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन वन अमला हाथियों के प्रबंधन के लिए बुलेटिन निकालने जैसे नवाचार कर रहा है. मध्य प्रदेश घडियाल स्टेट भी है. राज्य सरकार जल संरक्षण की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है. प्रदेश में 2 माह का जल संरक्षण महा अभियान चल रहा है. अब तक 3 हजार करोड़ से 56 हजार जल स्त्रोतों का जीर्णाद्वार किया गया है."

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