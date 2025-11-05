ETV Bharat / state

हेलीपैड भी खोद डाला, जनता के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार, बिहार में बोले मोहन यादव

उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि, ''मैं आपसे मिलने आ रहा था, तो रास्ते खोद दिए-हेलीपैड खोद दिया. लेकिन, मैं कहता हूं कि चाहे जो करो, मैं जनता से मिलने के लिए जान की बाजी लगाकर आने को तैयार हूं.'' सीएम डॉ. मोहन यादव पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा में प्रत्याशी नितिन नबीन, मनेर विधानसभा में जितेंद्र यादव और मधेपुरा विधानसभा में कविता साह के समर्थन में सभाएं और रोड शो करने पहुंचे थे.

भोपाल: मंगलवार को बिहार चुनाव में एनडीए के समर्थन में प्रचार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे. मनेर विधानसभा की जनसभा में कहा कि ''मैं जनता से मिलने के लिए जान की बाजी भी लगाकर आने को तैयार हूं.'' उन्होंने आरोप लगाया कि, ''उनकी जनसभा और रोड शो को रोकने के लिए साजिश की गई.

मोहन यादव का आरोप, विपक्ष ने की बड़ी साजिश

बिहार चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक सीएम डॉ. मोहन यादव लगातार बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं ले रहे हैं. उनका आरोप है कि, एनडीए की लोकप्रियता से महागठबंधन घबरा गया है. मोहन यादव ने मंगलवार को बिहार की बाकीपुर मनेर और मधेपुर विधानसभा में सभाएं और रोड शो किए. उनका कहना था कि, ''एनडीए की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष ने उनके रास्ते में अवरोध डालने की कोशिश की.''

उन्होंने आरोप लगाया कि, ''विपक्षी पार्टी ने मनेर में हेलीपैड और रास्ते खोद दिए गए, ताकि वे जनता के बीच ना पहुंच सके.'' उन्होंने कहा कि, ''सभा स्थल तक पहुंचने का जो रास्ता था उसे भी अवरुद्ध करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं जनता के बीच पहुंच ही गया. चुनाव की घड़ी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती है. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एनडीए प्रत्याशियों की जिताइए, इस चुनाव में एनडीए की जोरदार जीत होगी.''

बिहार के मनेर विधानसभा में मोहन यादव की रैली (ETV Bharat)

बिहार में सुनाया कैसे मोहन मुख्यमंत्री बने

सीएम डॉ. मोहन यादव ने परिवारवाद पर प्रहार किया और कहा कि बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता को पार्टी सिंहासन पर बिठा देती है. उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि, ''मेरे परिवार में भी कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं और मुख्यमंत्री तो सोच भी नहीं सकते. लेकिन, ये बीजेपी और एनडीए ही है, जिसने आपके बीच के इस मोहन को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया.''

बिहार में 6 नवंबर गुरुवार को 121 सीटों पर मतदान होगा. जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा. 14 को मतगणना होगा.