Bihar Election Results 2025

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के पीछे महिला वोटर्स, माया नरोलिया ने किया खुलासा

बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटर के बीच राज्यसभा सांसद माया नरोलिया की अगुवाई में एक दल ने किया था जमीनी स्तर पर काम.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION NDA VICTORY
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 7:51 PM IST

भोपाल: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी समेत एनडीए को मिली बंपर जीत के पीछे वोटर कौन रहा. क्या मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र और अब बिहार में भी महिला वोटर ये सुनामी लाई हैं. किस योजना ने बिहार में नीतीश कुमार पर भरोसा जताया. किसने बदला चुनाव का गेम प्लान. बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोटर के बीच एनडीए की पैठ बिठाने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद माया नरोलिया की अगुवाई में एक दल ने जमीनी स्तर पर काम किया था. केवल महिला वोटर को टारगेट के लिए गई इस टीम की वर्किंग क्या थी. महिला वोटर का रुझान किस तरफ था. ईटीवी भारत से बातचीत में सांसद माया नरोलिया ने बताया महिला वोटर कैसे बिहार में भी बनीं जीत की ट्रेंड सेंटर.

'तब तो आचार संहिता भी नहीं लगी थी'

मध्य प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद माया नरोलिया महिला मोर्चे के दल के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उस समय पहुंच गई थीं, जब आचार संहिता भी नहीं लगी थी. बीजेपी ने असल में 2 साल पहले से ही बिहार में चुनावी रणनीति के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया था.

ईटीवी भारत से बातचीत में राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने बताया कि "तब तो आचार संहिता भी नहीं लगी थी और चुनाव प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए थे. उस समय जब हम जनता के बीच जाते थे और पूछते थे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किस तरह से महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए काम किया है तो जनता अपनी तरफ से कहती थी कि हम तो मोदी जी को ही चुनेंगे. तब ही हमें लगने लगा था कि चुनाव में अभी समय है लेकिन मोदी जी का जादू पूरे बिहार में है."

राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने किया था जमीनी स्तर पर काम (ETV Bharat)

'लाड़ली बहना जैसा कमाल कर गई महिला रोजगार योजना'

क्या लाड़ली बहना की तरह बिहार में भी महिलाओं से जुड़ी योजना ने बीजेपी के जीत की राह आसान की. इस सवाल पर माया नरोलिया कहती हैं कि "केवल योजना की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं का अटूट विश्वास जुड़ा हुआ है. देश ने सही रूप में महिलाओं की मजबूती के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो मोदी सरकार में ही देखा है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसी सरकार में लागू हुआ तो वो मोदी जी की सरकार थी. ये मोदी जी का ही नेतृत्व था कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करवाया. मोदी जी के प्रति जो विश्वास महिलाओं का था उसका लाभ एनडीए को मिला है."

लाड़ली बहना की तरह ये योजना बनी बिहार में गेमचेंजर

मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लागू हुई लाड़ली बहना योजना ने जिस तरह से सीन बदला था, बिहार में भी जीत की वजह महिला वोटर का एनडीए को समर्थन है. इस जीत में महिला वोटर निर्णायक भूमिका में रहीं. चुनाव से पहले ही लागू कर दी गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्कीम. जिसमें महिला के खाते में 10 हजार रुपए डाले गए. इस योजना की बदौलत बिहार में बाकी मुद्दे दरकिनार हो गए. महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा और ये वोट बीजेपी एनडीए के समर्थन में गया.

महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए रोजगार योजना

मध्य प्रदेश में जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी ठीक वैसा ही प्रयोग बिहार में भी हुआ. बिहार में महिलाओं को फोकस करते हुए मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई. योजना इस मकसद से बनाई गई कि इसमें सरकार से मिलने वाली 10 हजार की आर्थिक सहायता से महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकें. इसमें सरकार की ओर से 10 हजार रुपए से 2 लाख तक की सहायता दी जाती है. चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश की तरह ही इस स्कीम की घोषणा की गई और फिर इसके बाद बिहार की 75 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए.

