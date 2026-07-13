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223 टन कार्बन रोकने वाली साइकिलें अब बनीं बोझ, भोपाल में 5.36 करोड़ का प्रोजेक्ट ठप

भोपाल में करोड़ों खर्च कर खरीदी थीं 500 साइकिलें ( ETV Bharat )