ETV Bharat / state

9 साल के बच्चे की जिद के आगे झुकी राजधानी पुलिस, छोटे मामले में दर्ज की FIR

बच्चे की जिद के आगे झुकी राजधानी पुलिस, छोटे से मामले में की कार्रवाई, बच्चे ने प्रशासन को बोला थैंक्स.

BHOPAL BICYCLE THEFT CASE
9 साल के बच्चे की जिद के आगे झुकी राजधानी पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: 9 साल के बच्चे की जिद को देख पुलिस को आखिरकार एक छोटे से मामले की न सिर्फ जांच करनी पड़ी, बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाना पड़ा. आमतौर साइकिल चोरी हो जाए तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, लेकिन 9 साल के बच्चे की जिद के आगे राजधानी भोपाल के बजरिया थाना पुलिस को झुकना पड़ा. इसके बाद जब पुलिस ने जब सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की, तो क्षेत्र के एक बदमाश से पुलिस ने 9 और साइकिलें बरामद की हैं.

बच्चा पुरानी साइकिल ही लेने की जिद पर अड़ा

राजधानी के बजरिया इलाके में रहने वाला गौरव चौथी कक्षा का स्टूडेंट है. दीपावली के पहले उसकी घर से ही साइकिल चोरी हो गई थी. इसके बाद से ही बच्चा पुरानी साइकिल ढूंढकर लाने की जिद कर रहा था. परिजनों ने उसे खूब समझाया कि नई साइकिल दिला देते हैं, लेकिन बच्चा मानने के लिए तैयार ही नहीं था. बच्चे ने साइकिल की थाने में शिकायत करने की जिद की और पिता को लेकर बजरिया थाने जा पहुंचा.

भोपाल पुलिस ने साइकिल चोरी की FIR दर्ज की (ETV Bharat)

बच्चे ने थाना प्रभारी शिल्पा कौरव से साइकिल चोरी की एफआइआर लिखने और साइकिल ढूंढने के लिए कहा. थाना प्रभारी शिल्पा कौरव बताती हैं कि "बच्चे का पुलिस पर भरोसा देख उन्हें भी आश्चर्य हुआ और बच्चे का दिल न टूटे, इसलिए संभवतः पहली बार इतने छोटे मामले की एफआईआर दर्ज की गई."

BOY THANKED BHOPAL POLICE
भोपाल पुलिस ने रिकवर की चोरी हुई साइकिल (ETV Bharat)

जांच की तो मिली 9 और चोरी साइकिल

थाना प्रभारी शिल्पा बताती हैं कि "एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम को साइकिल ढूंढने के लिए लगाया गया. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए. इस दौरान एक आरोपी को साइकिल ले जाते हुए देखा गया. पुलिस ने करारिया फार्म निवासी दिनेश केवट से बच्चे की साइकिल बरामद कर ली, लेकिन जब बच्चे की साइकिल मिलने की खबर और लोगों को लगी तो एक के बाद एक थाने में कई और शिकायतें साइकिल चोरी की पहुंच गई.

पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने 8 और साइकिल चुराने की बात कबूली. पुलिस ने एक खंडहर से सभी साइकिलें बरामद कर ली हैं. उधर अपनी चोरी गई साइकिल पाकर बच्चा बेहद खुद है. उसने कहा कि उसे खुशी है कि पुलिस ने उसकी साइकिल ढूंढकर वापस दे दी. यह मेरी फेवरेट साइकिल है.

TAGGED:

BHOPAL BOY BICYCLE THEFT
BOY THANKED BHOPAL POLICE
BHOPAL POLICE SEARCH STOLEN BICYCLE
BHOPAL NEWS
BHOPAL BICYCLE THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन में डॉन ने तोड़ दी बलबीर की सींग, काजू-बदाम खा देशी अंडे से मालिश करा लड़ने पहुंचे थे पाड़े

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी टेस्ट, 159 स्कूलों के बच्चों की होगी विशेष परीक्षा

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.