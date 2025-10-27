9 साल के बच्चे की जिद के आगे झुकी राजधानी पुलिस, छोटे मामले में दर्ज की FIR
बच्चे की जिद के आगे झुकी राजधानी पुलिस, छोटे से मामले में की कार्रवाई, बच्चे ने प्रशासन को बोला थैंक्स.
भोपाल: 9 साल के बच्चे की जिद को देख पुलिस को आखिरकार एक छोटे से मामले की न सिर्फ जांच करनी पड़ी, बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाना पड़ा. आमतौर साइकिल चोरी हो जाए तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, लेकिन 9 साल के बच्चे की जिद के आगे राजधानी भोपाल के बजरिया थाना पुलिस को झुकना पड़ा. इसके बाद जब पुलिस ने जब सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की, तो क्षेत्र के एक बदमाश से पुलिस ने 9 और साइकिलें बरामद की हैं.
बच्चा पुरानी साइकिल ही लेने की जिद पर अड़ा
राजधानी के बजरिया इलाके में रहने वाला गौरव चौथी कक्षा का स्टूडेंट है. दीपावली के पहले उसकी घर से ही साइकिल चोरी हो गई थी. इसके बाद से ही बच्चा पुरानी साइकिल ढूंढकर लाने की जिद कर रहा था. परिजनों ने उसे खूब समझाया कि नई साइकिल दिला देते हैं, लेकिन बच्चा मानने के लिए तैयार ही नहीं था. बच्चे ने साइकिल की थाने में शिकायत करने की जिद की और पिता को लेकर बजरिया थाने जा पहुंचा.
बच्चे ने थाना प्रभारी शिल्पा कौरव से साइकिल चोरी की एफआइआर लिखने और साइकिल ढूंढने के लिए कहा. थाना प्रभारी शिल्पा कौरव बताती हैं कि "बच्चे का पुलिस पर भरोसा देख उन्हें भी आश्चर्य हुआ और बच्चे का दिल न टूटे, इसलिए संभवतः पहली बार इतने छोटे मामले की एफआईआर दर्ज की गई."
जांच की तो मिली 9 और चोरी साइकिल
थाना प्रभारी शिल्पा बताती हैं कि "एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम को साइकिल ढूंढने के लिए लगाया गया. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए. इस दौरान एक आरोपी को साइकिल ले जाते हुए देखा गया. पुलिस ने करारिया फार्म निवासी दिनेश केवट से बच्चे की साइकिल बरामद कर ली, लेकिन जब बच्चे की साइकिल मिलने की खबर और लोगों को लगी तो एक के बाद एक थाने में कई और शिकायतें साइकिल चोरी की पहुंच गई.
पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने 8 और साइकिल चुराने की बात कबूली. पुलिस ने एक खंडहर से सभी साइकिलें बरामद कर ली हैं. उधर अपनी चोरी गई साइकिल पाकर बच्चा बेहद खुद है. उसने कहा कि उसे खुशी है कि पुलिस ने उसकी साइकिल ढूंढकर वापस दे दी. यह मेरी फेवरेट साइकिल है.