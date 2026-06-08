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मध्य प्रदेशमें महिला ने मौत को दी मात, ओवरी से निकला 12 किलो का ट्यूमर

राजधानी में BHMC डॉक्टरों ने महिला की ओवरी से निकाला 12 किलो का ट्यूमर, वहीं एक और मरीज की हुई पैंक्रियाज कैंसर की सफल सर्जरी

BHOPAL BHMC SUCCESSFUL OPERATION
महिला की ओवरी से निकला 12 किलो का ट्यूमर (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:34 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र यानि बीएमएचआरसी के चिकित्सकों ने एक जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 60 वर्षीय गैस पीड़ित महिला को नया जीवन दिया है. बता दें कि महिला के शरीर में अंडाशय के कैंसर से जुड़ा करीब 12 किलो वजनी विशाल ट्यूमर विकसित हो गया था, जो पेट के कई महत्वपूर्ण अंगों से चिपक चुका था. हालांकि बीएचएमआरसी में 5 घंटे तक चली हाई-रिस्क सर्जरी के बाद मरीज की हालत में सुधार हुआ है और अब उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है.

3 साल तक छिपी रही बीमारी, बढ़ता गया ट्यूमर

बीएमएचआरसी के सर्जिकल आन्कोलाजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सोनवीर गौतम ने बताया कि "महिला पिछले करीब 3 वर्षों से इस समस्या से जूझ रही थी, लेकिन शुरुआती 2 वर्षों तक बीमारी का पता नहीं चल पाया. बाद में पेट का आकार असामान्य रूप से बढ़ने, भारीपन और लगातार परेशानी होने पर जांच कराई गई. सीटी स्कैन में सामने आया कि पेट में एक बड़ी गांठ मौजूद है, जो अंडाशय से निकलकर अन्य हिस्सों तक फैल चुकी थी.

बड़ी आंत, पेशाब की नली और रक्त वाहिकाओं से चिपका था ट्यूमर

डॉक्टरों के अनुसार ट्यूमर बड़ी आंत, पेशाब की नली और पेट की प्रमुख रक्त वाहिकाओं के बेहद करीब व उनसे चिपका हुआ था. यही वजह थी कि सर्जरी बेहद जोखिमपूर्ण बन गई थी. मरीज को ट्यूमर के कारण हर्निया भी हो गया था, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई थी. इसके अलावा मधुमेह की बीमारी व ट्यूमर के कुछ हिस्सों में संक्रमण और पस बनने की स्थिति ने भी उपचार को चुनौतीपूर्ण बना दिया था."

ऑपरेशन में जरा सी चूक पड़ सकती थी भारी

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते सर्जरी नहीं की जाती तो संक्रमण गंभीर रूप ले सकता था और मरीज की जान को खतरा हो सकता था. करीब 5 घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी के दौरान चिकित्सकों की टीम ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया. इस सर्जरी में एनेस्थीशियोलॉजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संध्या इवने का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. इनके साथ टीम में डॉ. ऋषि आथ्या, डॉ. श्रेया भारद्वाज, डॉ. जेश्ना और डॉ. आशीष वैद्य शामिल रहे.

बीएमएचआरसी में उपलब्ध है जटिल कैंसर उपचार की सुविधाएं

बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने कहा कि "इस तरह की जटिल सर्जरी के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक और विभिन्न विभागों के समन्वय की आवश्यकता होती है. संस्थान में गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए महानगरों का रुख नहीं करना पड़ता है."

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पैंक्रियाज कैंसर के मरीज की सफल सर्जरी (ETV Bharat)

पैंक्रियाज कैंसर के मरीज की भी सफल सर्जरी

बीएमएचआरसी के सर्जिकल आन्कोलाजी विभाग ने एक और अलग मामले में पैंक्रियाज कैंसर से पीड़ित 60 वर्षीय पुरुष मरीज की भी जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की. कैंसर पैंक्रियाज से बढ़कर पोर्टल वेन नामक महत्वपूर्ण रक्त वाहिका तक पहुंच गया था, जिससे ऑपरेशन बेहद जोखिमपूर्ण हो गया था. ऐसे में चिकित्सकों ने सावधानीपूर्वक ट्यूमर को हटाकर मरीज को राहत दी. आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज का निःशुल्क उपचार किया गया और स्वस्थ होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

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