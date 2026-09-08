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सिनेमा के इतिहास का पहला पन्ना बन गईं भीमबेटका की गुफाएं, कहानी जो पत्थर पत्थर उतरी

सिनेमा के इतिहास का पहला पन्ना बन गईं भीमबेटका की गुफाएं ( ETV Bharat )

मायानगरी में सिनेमा का इतिहास बयां करते भारतीय सिनेमा संग्रहालय की शुरुआत चंद घंटियों से होती है और फिर सामने आती हैं भीमबेटका की गुफाएं. उनकी प्रतिकृति और उस पर उतरी मानव सभ्यता की शुरुआती आकृतियां. यहां ये इतिहास के पहले चित्र भर नहीं हैं बल्कि ये इतिहास की पहली-पहली कहानी है.

भोपाल से कोई 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमबेटका की ये गुफाएं और इनके शैल चित्र कैसे और क्यों इस संग्रहालय का हिस्सा बने. यूनेस्को ने जिन्हें विश्व धरोहर माना है, वो गुफाएं भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा कैसे बन गई. ये भी तो एक कहानी है.

भोपाल/मुंबई: सिनेमा क्या केवल बदलती तस्वीरों की बयानी है. आवाज से भी बहुत पहले कैसे कही जाती थी कहानी, संवाद कैसे होते थे. कहानी सुनना और देखना तो ठीक कहने के कितने तरीके थे. मुंबई के भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय में इन सवालों के साथ जब सिनेमा और कहानी के इतिहास की शिनाख्त शुरू हुई तो तलाश भीमबेटका पर आकर खत्म हो गई. जहां ये तलाश खत्म हुई वहीं से इस भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का पहला पन्ना खुलता है.

पत्थरों पर उतरी थी दुनिया की पहली कहानी (ETV Bharat)

संग्रहालय के डीजीएम सत्यजीत मंडले कहते हैं, "विजुल्स में स्टोरी टेलिंग की कहानी कहां से शुरु हुई, हम जब इसकी तलाश में जाते हैं तो सिनेमा में ये बात 1913 की कही जाए. लेकिन असल ये कहानी बारह हजार साल पुरानी है. कैसे बारह हजार साल पहले भीमबेटका में पत्थरों पर उतारे गए इन चित्रों ने कही थी पहले पहल कहानी. इसलिए हमारे इस संग्रहालय की शुरुआत में कहानी यहीं से शुरू होती है, इन्हीं भित्ति चित्रों से. मनुष्य की कहानी कहने और देखने का कैनवास सिनेमा तो ये पत्थर ही थे. जिन पर मनुष्य ने अपनी कल्पना उतारी उसे किसी ने देखा सुना और उकेरा."

सिनेमा की शुरुआत (ETV Bharat)

भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय (ETV Bharat)

'मध्य प्रदेश से हूं तो भीमबेटका की गुफाओं पर ठिठक गई'

इस म्यूजियम को देखने आईं छात्रा उर्वशी भी मध्य प्रदेश से ही हैं. लिहाजा जब उन्होंने यहां भीमबेटका की गुफाओं को देखा तो ठिठक गईं. वे कहती हैं, "मैं सोच रही थी कि यहां सिनेमा की कहानी देखूंगी लेकिन यहां केवल फिल्मों की बात नहीं है उनका इतिहास भी मौजूद है. असल में सिनेमा या कहानी कहने की शुरुआत कैसे हुई होगी वो इतिहास भी दर्ज है यहां. मुझे खासतौर पर भीमबेटका के भित्ती चित्र देखकर बहुत अच्छा लगा."

संग्रहालय में मौजूद लाइट्स (ETV Bharat)

सिनेमा का सिंबल सत्यजीत रे की मूर्ति से शुरुआत

इस संग्रहालय की शुरुआत में ही सत्यजीत रे की मूर्ति कैमरे के साथ दिखाई देती है. ये बिल्कुल बोलती हुई मूर्ति है, फिर उसके बाद सिलसिलेवार बाइस्कोप से होती है शुरुआत. जिसमें बदलती तस्वीरों के साथ तस्वीरें चलती बोलती मालूम होती थीं. फिर कैसे पहली मूक फिल्म बनी. कैसे सिनेमा में आवाज भी सुनाई दी, ये पूरी कहानी बयां होती है.

सिनेमा का सिंबल सत्यजीत रे की मूर्ति से शुरुआत (ETV Bharat)

एक हिस्से में उस दौर की एतिहासिक फिल्मों के दुर्लभ हो चुके पोस्टर रखे हैं तो दूसरे हिस्से में वो सिनेमा से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं, जिनमें उस समय के सितारे और सिनेमा दर्ज हुआ करता था. एक पूरी गैलरी सिनेमा जिसके बूते टिका है उन कैमरों की है. कैसे रील वाले कैमरे आया करते थे फिर उनकी जगह दूसरे कैमरों ने ली. डिजिटल कैमरों तक का पूरा सफर यहां दिखाया गया है और फिर उन कैमरों का अपना इतिहास भी है कि कैसे उन पर कालजयी फिल्में उतारी गई थीं.

एआई के साथ पलक झपकते बदला सीन

अब किस तरह से एआई ने सिनेमा की पूरी तस्वीर ही बदल दी है, किस तरह से पलक झपकते ही आप बर्फीले इलाके से सीधे रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं. केवल एआई से कैसे सेकेण्ड्स में सीन बदल जाते हैं . ये शूटिंग होती कैसे है. इसका फर्स्ट हैंड एक्सपिरियेंस भी यहां आने वाले विजिटर्स लेते हैं.

सिनेमा संग्रहालय में मौजूद कैमरे (ETV Bharat)

संग्रहालय के डीजीएम सत्यजीत मंडले ईटीवी भारत से बातचीत में कहते हैं, "इसे ऐसे समझें कि फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को आप किसी किताब में पढ़ नहीं रहे, बाकायदा देख रहे हैं और आपके जहन में वो दर्ज होता जा रहा है."