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चांदी को मात दे रहा फ्रांस का ब्लैक स्टोन आम, मध्य प्रदेश में बढ़ा रहा लोगों की मिठास

भोपाव में भेल के जवाहर उद्यान में फ्रांस के ब्लैक स्टोन आम का जलवा, 6000 रुपए किलो कीमत, नूरजहां और हापुस की भी बढ़ी मांग.

BHOPAL BHEL BLACK STONE MANGO
मध्य प्रदेश में फ्रांस का ब्लैक स्टोन आम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:45 AM IST

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Updated : May 10, 2026 at 8:54 AM IST

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भोपाल: देश की महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानि भेल का जवाहर उद्यान इन दिनों सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि दुनिया भर के दुर्लभ आमों की खुशबू से लोगों को आकर्षित कर रहा है. यहां फ्रांस की मशहूर ब्लैक स्टोन प्रजाति का आम लोगों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, करीब 5 से 6 हजार रुपए किलो बिकने वाला यह आम अब भोपाल में लग्जरी फलों की श्रेणी में गिना जा रहा है. कीमत इतनी कि एक किलो आम की कीमत करीब 2 तोला चांदी के बराबर पहुंच गई है. खास स्वाद, अलग खुशबू और सीमित उत्पादन की वजह से इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.

1700 से ज्यादा पेड़ों में 152 से अधिक प्रजातियां

बता दें कि भेल स्थित जवाहर उद्यान में करीब 1700 से 1800 आम के पेड़ लगे हैं, जिनमें 152 से ज्यादा किस्मों के आम मौजूद हैं. पिछले 10 से 15 साल से इन पेड़ों की देखरेख कर रहे अली उर्फ दबी बताते हैं कि 'यहां नूरजहां, मालदा, हापुस, दशहरी, जाफरान, मधुकामिनी, ब्लैक गोल्ड और ब्लैक स्टोन जैसी दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं. उद्यान में अलग-अलग राज्यों और देशों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जिससे यह जगह आम प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है.

2 तोला चांदी की कीमत का है ये मैंगो (ETV Bharat)

फ्रांस का ब्लैक स्टोन बना सबसे महंगा

अली के अनुसार फ्रांस से आई ब्लैक स्टोन प्रजाति के फिलहाल छह पेड़ उद्यान में लगे हैं, जिनमें से चार पर इस बार फल आए हैं. इसकी कीमत 5 से 6 हजार रुपये किलो तक पहुंच चुकी है. उनका कहना है कि इसका स्वाद भारतीय आमों से बिल्कुल अलग है और इसकी खुशबू भी बेहद खास होती है. यही वजह है कि इसे खरीदने के लिए लोग पहले से बुकिंग करा रहे हैं. सीमित उत्पादन होने के कारण इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है.

FRANCE BLACK STONE MANGO EXPENSIVE
कीमती है ब्लैक स्टोन आम (ETV Bharat)

ब्लैक गोल्ड की खुशबू रात में महकाती है पूरा घर

जवाहर उद्यान में भोपाल में विकसित की गई ब्लैक गोल्ड प्रजाति भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यह आम केसर, बादाम, दशहरी और चौसा जैसी चार प्रजातियों को मिलाकर तैयार किया गया है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका स्वाद हर दिन बदलता महसूस होता है और रात के समय इसकी खुशबू पूरे घर को महका देती है. अली बताते हैं कि कई बार पड़ोसी तक पूछने आ जाते हैं कि आखिर कौन सा आम रखा है, जिसकी खुशबू इतनी दूर तक आ रही है.

BHOPAL BHEL BLACK STONE MANGO
भेल के जवाहर बाग में लगे अलग-अलग वैरायटी के आम (ETV Bharat)

मौसम की मार से देसी आमों का उत्पादन घटा

इस बार मौसम की बेरुखी का असर देसी आमों पर भी दिखाई दिया है. फरवरी और मार्च में तेज हवाएं, आंधी और बारिश के कारण मोर खराब हो गया, जिससे कई पेड़ों पर फल कम आए. अली बताते हैं कि जो फल आए भी थे, वे तेज हवाओं में झड़ गए. यही वजह है कि इस बार देसी आमों की उपलब्धता कम है और विदेशी व हाईब्रिड प्रजातियों की मांग ज्यादा बढ़ गई है."

BLACK GOLD MALDA HAPUS MANGO
फ्रांस का ब्लैक स्टोन आम (ETV Bharat)

विदेशों तक पहुंच रही आम की खुशबू

बता दें कि जवाहर उद्यान के आम अब विदेशों तक पहुंच रहे हैं. हाल ही में फिलीपींस और लंदन तक यहां से आम भेजे गए हैं. जाफरान टी प्रजाति के आमों की विदेशों में खास मांग रही. अली बताते हैं कि अमेरिका में भी सप्लाई की तैयारी थी, लेकिन एक्सपोर्ट संबंधी दिक्कतों के कारण फिलहाल रोक लग गई. इसके बावजूद भोपाल के इन खास आमों की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बनती जा रही है.'

Last Updated : May 10, 2026 at 8:54 AM IST

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