मध्य प्रदेश सरकार के एक पत्र से उबाल, 1 नवंबर से अनाज मंडियां बंद करने की तैयारी

भोपाल: राज्य सरकार द्वारा भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का उपार्जन शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. किसानों को भावांतर की राशि बांटने के लिए राज्य शासन ने मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ का लोन लेने के लिए कहा है. सरकार के इस पत्र के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने 1 नवंबर से प्रदेश भर की मंडियों को बंद करने की चेतावनी दी है. मोर्चा पदाधिकारियों के मुताबिक, बोर्ड ने यदि 1500 करोड़ का भारी भरकम लोन लिया तो अगले कुछ साल में ही मंडी को बंद करने की नौबत आ जाएगी.

राज्य सरकार ने सोयाबीन की फसल पर किसानों को समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 24 अक्टूबर से प्रदेश भर में सोयाबीन की खरीदी शुरू कर दी गई है. मंडियों में सोयाबीन की खरीद पर आने वाले अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी. सोयाबीन उपार्जन के लिए 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है. भावांतर योजना के तहत 15 जनवरी 2026 तक खरीदी की जाएगी.

संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने लोन लेने का किया विरोध (ETV Bharat)

भावांतर की राशि किसानों को देने के लिए राज्य शासन ने मंडी बोर्ड को पत्र लिखकर 1500 करोड़ का लोन लेने के लिए कहा है. संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर मंडी बोर्ड ने 1500 करोड़ का लोन ले लिया तो अगले 4-5 सालों में मंडी बंद हो जाएगी.

संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक बी.बी फौजदार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "मंडी बोर्ड के अधिनियम में लोन लेने का प्रावधान नहीं है, फिर शासन क्यों लोन लेने के लिए दबाव बना रहा है. जबकि कई मंडियों के कर्मचारियों को अभी भी समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल पा रही है. मोर्चा ने लोन के लिए दबाव बनाए जाने के विरोध में 29 अक्टूबर को गेट मीटिंग बुलाई है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो संपूर्ण रूप से मंडी को बंद कर दिया जाएगा."