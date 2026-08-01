आयोग की मांग पर अड़ा भारतीय मजदूर संघ, रविवार को भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन

आयोग की मांग पर अड़ा भारतीय मजदूर संघ, रविवार को भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन
भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा, आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन और अन्य मांगों को लेकर भोपाल में 2 अगस्त को धरना-प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:31 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ के बाद भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, समान कार्य-समान वेतन और स्थायी नीति की मांग को लेकर प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी 2 अगस्त रविवार को भोपाल में धरना देंगे.
भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत यानि आउटसोर्स विद्युत कर्मचारी संगठन का दावा है कि प्रदर्शन में प्रदेशभर से करीब 25 हजार कर्मचारी शामिल होंगे. कर्मचारियों ने सरकार से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम या आयोग जैसी स्थायी व्यवस्था बनाने और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है.
10 वर्षों से लंबित हैं मांगें
भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश सचिव राहुल मालवीय ने कहा, "संगठन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहा है. पिछले करीब 10 वर्षों से सरकार और प्रशासन के साथ कई दौर की बैठकें हुईं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकला. आउटसोर्स कर्मचारी 12 से 14 हजार रुपये के वेतन में परिवार का भरण-पोषण करने को मजबूर हैं, जबकि उनके साथ समान कार्य करने वाले नियमित कर्मचारियों को कहीं अधिक वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं."
20-22 साल सेवा के बाद भी नहीं मिला सम्मान
भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव नितिन गावंडे ने कहा, "कई आउटसोर्स कर्मचारी 20 से 22 वर्षों से विभागों में सेवाएं दे रहे हैं. जिन कर्मचारियों को उन्होंने काम सिखाया, वे नियमित होकर बेहतर वेतन और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जबकि आउटसोर्स कर्मचारी आज भी कम वेतन और असुरक्षित रोजगार में काम कर रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार ने कई बार मांगों पर सहमति का आश्वासन दिया, लेकिन उसका पालन नहीं किया."
बीएमएस ने उठाई निगम या आयोग गठन करने की मांग
भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री एवं आउटसोर्स प्रकोष्ठ प्रभारी राजन नायर ने कहा, "प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक समर्पित निगम या आयोग का गठन किया जाना चाहिए. इस व्यवस्था के माध्यम से न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, जोखिम भत्ता और सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाएं. साथ ही बिना जांच किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाने पर रोक लगे और ठेकेदारी व बिचौलिया व्यवस्था भी समाप्त की जाए."
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26 अक्टूबर को दो लाख कर्मचारियों के आंदोलन की तैयारी
राजन नायर ने बताया, "रविवार का प्रदर्शन विशेष रूप से विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर केंद्रित रहेगा. इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ ने 26 अक्टूबर 2026 को भोपाल में करीब 2 लाख कर्मचारियों की भागीदारी वाला विशाल आंदोलन घोषित किया है. इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की 46 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा."