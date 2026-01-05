किसान संघ ने अब गेहूं के MSP पर भरी हुंकार, मोहन यादव सरकार को अल्टीमेटम
भारतीय किसान संघएक बार फिर सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में. गेहूं को 2700 रुपये में खरीदने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 9:57 PM IST
भोपाल : उज्जैन में सिंहस्थ से पहले लैंडपुलिंग कानून की सरकार से वापसी करा चुके भारतीय किसान संघ ने अब गेहूं की खरीदी को लेकर मोहन यादव सरकार को चेतावनी दी है. किसान संघ की भोपाल में हुई बैठक के बाद तय हुआ है कि संघ अब सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि गेहूं की खरीदी बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक होना चाहिए.
किसान संघ के मध्य भारत प्रांत की बैठक
भोपाल में हुई भारतीय किसान संघ के मध्यभारत प्रांत की बैठक में रणनीति बनाई गई कि गेहूं के एमएसपी को लेकर पूरे प्रदेश में 26 जनवरी से जनांदोलन खड़ा किया जाये. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने मांग रखी है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में जो 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदी की बात रखी थी, उसी मूल्य पर गेहूं की खरीदी होनी चाहिए.
गेहूं का समर्थन मूल्य 277 करने की मांग
भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख राहुल धूत ने कहा "सरकार से गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए किए जाने की मांग की जाएगी. क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि समर्थन मूल्य पर 2700 रुपए में गेहूं की खरीदी की जाएगी. 02 साल होने को आए हैं. लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया. अभी भी सरकार ने समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 2500 रुपए का भाव रखा है."
- अशोकनगर में निकली अनोखी अर्थी, किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगे रोने
- खाद संकट पर कलेक्टर की फुल स्पीड, किसानों की पुकार पर दौड़ी आई खाद से लदी ट्रेन
26 जनवरी से भारत माता का पूजन कार्यक्रम
26 जनवरी से संघ का पूरे प्रदेश में भारत माता पूजन का कार्यक्रम होगा. इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रदेश भर में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर किसानों को जागरूक किया जाएगा. संघ के प्रचार प्रसार प्रमुख राहुल धूत का कहना है "अगर खरीदी से पहले सरकार ने रेट बढ़ाकर 2700 नहीं किया तो 26 जनवरी से व्यापक जनांदोलन पूरे प्रदेश में होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी सरकार की ही होगी."
किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने बताया "पिछले 3 माह के कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई. आने वाले कार्यक्रमों को लेकर संकल्प भी लिया गया है."