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भारतीय मजदूर संघ ने किया देशव्यापी आंदोलन, न्यूनमत वेतन, पेंशन और नियमितीकरण की मांग पर अड़े

भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग की है. भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कमलेश नागपुर का कहना है कि "बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान वेतन से श्रमिकों के परिवारों का गुजारा मुश्किल हो रहा है. इसके साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत चिकित्सा और नकद लाभ का दायरा बढ़ाने के लिए वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपए करने की मांग रखी गई.

भोपाल: भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों की लंबित मांगों और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में सोमवार को देशव्यापी आंदोलन किया. इस दौरान भोपाल में बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. वहीं संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को लंबित मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए श्रमिक हित में तत्काल निर्णय लेने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान न्यूनतम वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, नियमितीकरण और समान काम के समान वेतन समेत अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम ईपीएस पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह करने, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ने और सभी पात्र कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई. इसके साथ ही भविष्य निधि में अनिवार्य वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है. संघ ने बोनस की गणना के लिए वर्तमान 7 हजार रुपए की सीमा बढ़ाकर 18 हजार रुपए और बोनस पात्रता की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपए करने की मांग की.

मजदूर संघ का प्रदर्शन (ETV Bharat)

वहीं ग्रेच्युटी की अधिकतम वैधानिक सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने की मांग उठाई गई है. इसके अलावा ज्ञापन में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरा वेतन और सामाजिक सुरक्षा देने, रसोइयों का मानदेय 10 हजार रुपए करने, पंचायत सचिवों को समयमान वेतन देने और अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में छूट देने की मांग की गई."

आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग की. इसके अलावा ठेका और आकस्मिक आधार पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए समान काम के समान वेतन का सिद्धांत सख्ती से लागू करने की मांग भी रखी गई.

इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों की कार्यकुशलता, मानसिक श्रम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग की गई. भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय श्रम संहिताओं में श्रमिक हित से जुड़े सुझावों के आधार पर शीघ्र संशोधन करने की मांग भी सरकार के सामने रखी है.