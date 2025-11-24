ETV Bharat / state

भारतीय मजदूर संघ का एतराज, ऐसे तो आसान हो जाएगी कर्मचारियों की छंटनी

भारत सरकार ने लागू किए 4 नए श्रम कानून, भारतीय मजदूर संघ ने नए लेबर कोड का स्वागत करते हुए कुछ बातों पर जताई आपत्ति.

BHARATIYA MAZDOOR SANGH OBJECTION
भारतीय मजदूर संघ का एतराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 5:40 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 6:04 PM IST

भोपाल: भारतीय मजदूर संघ ने श्रम कानून लागू किये जाने का स्वागत किया है, लेकिन संघ ने श्रम कानून को लेकर आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं. सबसे बड़ी आपत्ति उस प्रावधान को लेकर है. जिसमें कंपनियों के लिए कर्मचारियों को हटाने का रास्ता और साफ हो गया है. पहले 100 मजदूर होने पर कर्मचारियों को हटाने अनुमति लेनी होती थी. अब ये सीमा बढ़ाकर 300 कर दी गई है. भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविन्द्र हिम्मते ने कहा कि इस निर्णय से ज्यादा बड़ी तादात में मजदूर प्रभावित होंगे.

उन्होंने कहा कि हमने इसमें सुधार की मांग की है. हिम्मते ने कहा कि बाकी ऐसे कई फैसले श्रम कानून के तहत लाए गए हैं, जो एतिहासिक हैं. इनमें मिनिमम वेजेस के साथ महिलाओं को समान काम समान वेतन और सामाजिक सुरक्ष का मुद्दा है.

भारतीय मजदूर संघ की आपत्ति (ETV Bharat)

फिर तो छंटनी आसान हो जाएगी

भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविन्द्र हिम्मते ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "भारत सरकार ने श्रम संहिता का जो क्रियान्वयन किया है. उसका भारतीय मजदूर संघ स्वागत करता है. इसमें कामगारों के हित में कई फैसले लिए गए हैं, लेकिन कुछ बिंदू ऐसे हैं. जिन पर भारतीय मजदूर संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इसमें सुधार किए जाने की मांग की है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदू मजदूरों की छंटनी को लेकर है.

पहले दायरा 100 कर्मियों का था, जिसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया है. राज्य की सरकारें इसे और बढ़ा सकती हैं. रविन्द्र हिममते का कहना है कि इसे लेकर लोगों में शंका है. इससे जो छोटे मंझोले उद्योग होंगे, उसमें छंटनी आसानी से हो जाएगी और श्रम कानून के तहत उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. इसके आलावा ट्रेड यूनियन के कार्यालय में अनावश्यक प्रतिबंध लगाया गया है. इसी तरह से सदस्यता सीमा के साथ बाहरी व्यक्तियों और पदाधिकारी पर रोक की जो बात है, उसका विरोध करते हैं. ऐसे करीब 10 से ज्यादा बिंदू हैं, जिनमें संशोधन के लिए हमने कहा है."

MODI GOVT 4 NEW LABOR CODES
भारतीय मजदूर संघ (ETV Bharat)

खतरनाक उद्योग में काम करने वालों के लिए बड़ी राहत

भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय सचिव रामनाथ गणेश ने कहा कि "अभी तक जो खरतनाक उद्योग थे, जिसमें कर्मचारी काम करते थे. उनमें अब अगर कोई कैमिकल की दुकान में भी काम करता है, तो उसको सुरक्षा मिलेगी, ये फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ता मिलेगा. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय कर दी गई है. अब जेंडर के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सकेगा.

अगर एक ही समान का काम है, तो पुरुष महिला दोनों समान वेतन के अधिकारी होंगे. अभी जो नए रोजगार आए हैं. जिसमें डिलीवरी बॉय और कैब के ड्राइवर हैं. बड़ी राहत की बात ये है कि इन्हें भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा."

