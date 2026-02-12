ETV Bharat / state

भोपाल में होगा हरि प्रणाम, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की तपोभूमि पर होगी सुर साधना

भोपाल के भारत भवन में बासूरी की तान छेड़ेंगे पंडित हरिप्रसाद. भारत भवन की वर्षगांठ में होगा हरि प्रणाम.

88 बरस की उम्र में भोपाल में प्रस्तुति देंगे पंडित हरिप्रसाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 9:54 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के बहुकला केन्द्र भारत भवन की 44वीं वर्षगांठ की शुरुआत इस बार हरि प्रणाम से होगी. 88 बरस के होने जा रहे देश के विख्यात बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया अपनी सांसों में सुरों को साधे हुए बांसुरी की तान छेड़ेंगे. क्या वजह है कि हरिप्रसाद चौरसिया भोपाल के इस बहुकला केंद्र का बुलावा ठुकरा नहीं पाते? भारत भवन के अंतरंग को वे क्यों कहते हैं तपोभूमि? ऐसा क्या हुआ था कि एक बार अंतरंग में शुरू हुई संगीत सभा में पंडित जी ने आधा घंटे का समय दिया था लेकिन अनवरत एक घंटा दस मिनिट तक हरिप्रसाद चौरसिया हरि की धुन सुनाते रहे. आइए जानते हैं.

पांचवी बार भोपाल आएंगे पंडित हरिप्रसाद

पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अब तक चार बार भारत भवन आ चुके हैं. इस बार वर्षगांठ के मौके पर वे पांचवी बार भारत भवन में अपनी प्रस्तुति देंगे. इसके पहले 2022 में भी वे यहां पर आए थे. भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेमशंकर शुक्ला बताते हैं, "पंडित जी का जुड़ाव अलग ही ढंग का है भारत भवन से. वे यहां हाल ही में साल 2022 में भी आए थे. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा न्यौते पर कभी उनका इंकार नहीं मिला. वे हमेशा आए.

भारत भवन की वर्षगांठ पर होगा हरि प्रणाम (ETV Bharat)

पंडित जी के लिए अंतरंग तपोभूमि है

मुख्य प्रशासनिक अधिकार आगे बताते हैं, ''पिछली बार का ही प्रसंग है जब वे यहां पर आए तो उन्होंने निर्धारित किया था आधा घंटा. पर संगीत की वो सभा एक घंटा दस मिनट तक चलती रही. हम एयरपोर्ट की तरफ थे. उन्होंने मुझसे बड़ी आत्मीयता से भारत भवन में चली उनकी संगीत सभा को लेकर पूछा शुक्ला जी कितना समय हुआ? मैंने कहा पंडित जी एक घंटा दस मिनिट. फिर वे बोले और मैंने आपसे कहा था कि आधा घंटा क्या मैं बजा पाऊंगा? फिर वे कहते हैं ये जो चमत्कारिक माहौल मिला, मुझे थकान ही नहीं हुई.'' प्रेम शंकर शुक्ल आगे कहते हैं, जबकि उस समय उनकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही थी."

भोपाल के भारत भवन में बांसुरी की तान छेड़ेंगे पंडित हरिप्रसाद (ETV Bharat)

भारत भवन की वर्षगांठ में होगा हरि प्रणाम

भोपाल में भारत भवन से उनका जुड़ाव काफी गहरा है. प्रेम शंकर शुक्ल बताते हैं, " वे भारत भवन के अंतरंग को तपोभूमि कहते हैं. संगीत का साधक यहां आकर तपस्या में लीन हो जाता है. ऐसा वातावरण है. उस अंतरंग में ऐसी ऊर्जा व्याप्त है."

पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के लिए भारत भवन है तपो भूमि (ETV Bharat)

भारत भवन की 44 वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में यूं तो 13 फरवरी से लेकर 22 फरवरी यानी पूरा एक हफ्ता कई आयोजन होंगे, जिसमें महिला कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी के साथ राई नृत्य की भी प्रस्तुति होगी. लोक गायन के साथ समूह नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी. कविता पाठ नाटक के मंचन भी होंगे. लेकिन इस समारोह का मुख्य आकर्षण हरि प्रणाम है. 13 फरवरी को शाम सवा सात बजे से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके शिष्यों का बांसुरी वादन."

