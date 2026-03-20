जमानत मिलते ही गायब हुआ बीफ तस्कर असलम चमड़ा, परिजन का आरोप-पुलिस ने उठाया

जमानत मिलते ही गायब हुआ बीफ तस्कर असलम चमड़ा, परिजन का आरोप-पुलिस ने उठाया
भोपाल केंद्रीय जेल से निकलने के बाद लापता हुआ स्लॉटर हाउस संचालक असलम चमड़ा, विधायक रामेश्वर शर्मा बोले जो गौहत्या करेगा उस पर NSA लगेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 11:04 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस संचालक असलम चमड़ा जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद लापता हो गया. परिजन ने पुलिस पर हिरासत का आरोप लगाया, जिसे पुलिस ने नकार दिया. वहीं, पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसका एनएसए वारंट लिया है. गोमांस मामले में असलन से 26 टन मांस बरामद हुआ था. बीजेपी विधयाक रामेश्वर शर्मा बोले-चमड़े के साथ और भी जितने 'चमड़े' हैं, उनके भी चमड़े उधेड़ेंगे."
परिजन का आरोप-प्राइवेट गाड़ी में बैठाकर ले गई पुलिस
भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस का संचालन करने वाले असलम चमड़ा बुधवार को भोपाल केंद्रीय जेल से निकलने के बाद लापता हो गया. परिजन का आरोप है कि केंद्रीय जेल से निकलते ही उन्हें भोपाल पुलिस के जवानों ने प्राइवेट गाड़ी में बैठाया और भोपाल-इंदौर हाइवे पर घुमाते रहे. इसके बाद किसी थाने ले जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.
असलम चमड़ा के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई
परिजन के आरोप पर भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि, ''असलम चमड़ा को पुलिस ने न तो हिरासत में लिया है और न ही उसे गिरफ्तार किया गया है. उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से NSA का वारंट लिया है वारंट के बाद उसे जेल भेजा जाएगा. असलम चमड़ा के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई है. इसकी पुष्टि पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने की है.''
गौहत्या करने वालों को मिलेगी सजा
NSA लगाए जाने पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ''असलम चमड़ा पर NSA लगाए जाने पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह सामने आए. अभी तो सिर्फ NSA की कार्रवाई हुई है और भी कार्रवाई होनी बाकी है. क्योंकि असलम चमड़े ने जो पाप किया है और जो पाप दुनिया के सामने आया है. उस पाप का प्राश्चित असलम चमड़े की सौ पीढ़ियां भी करें तो माफ नहीं किया जा सकता. मध्य प्रदेश सरकार गौ माता की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और गौ माता की हत्या करेगा उसको NSA भी लगाया जाएगा.''
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इधर, पुलिस सूत्रों की मानें तो असलम चमड़ा के खिलाफ पेश चार्जशीट के कमजोर होने के कारण ही उसे जमानत मिलना माना जा रहा है. ऐसे में पुलिस किरकिरी से बचने के लिए उसके खिलाफ एनएसए का प्रकरण तैयार कर रही है. एनएसए का प्रकरण दर्ज होने के बाद असलम चमड़ा को गिरफ्तार किया जाता है तो कम से कम तीन माह जमानत नहीं मिलेगी. हो सकता है कि असलम चमड़ा एनएसए की गिरफ्तारी से बचने के लिए ही गायब हुआ हो.