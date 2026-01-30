ETV Bharat / state

भोपाल में बैंडों की जुगलंबदी के साथ वाद्ययंत्रों के मनमोहक सुर, आसमां में रंगीन आतिशबाजी

भोपाल के लाल परेड मैदान में 'बीटिंग द रिट्रीट' के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन. देश में दिल्ली के बाद सिर्फ भोपाल में आयोजन.

भोपाल में बीटिंग द रिट्रीट में बैंडों की जुगलंबदी (ETV BHARAT)
भोपाल : देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर भोपाल में भी सैन्य परंपरा और देशभक्ति के अनूठे रंगों के साथ 'बीटिंग द रिट्रीट' समारोह का आयोजन. इस गरिमामयी समारोह के साथ ही इस वर्ष के गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का समापन हो गया.

जहांगीराबाद स्थित लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. डीजीपी कैलाश मकवाणा, आईपीएस इरशाद वली सहित कई अधिकारी और कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे.

भोपाल के लाल परेड मैदान में 'बीटिंग द रिट्रीट' (ETV BHARAT)

शास्त्रीय धुनों के साथ हिंदी फिल्मों के गीतों की धुन गूंजी

समारोह में मुख्य आकर्षण पुलिस ब्रास बैंड, आर्मी बैंड और पाइप बैंड की जुगलबंदी रही. बैंड के कलाकारों ने जब शास्त्रीय धुनों के साथ-साथ पुरानी और नई हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. पुलिस और आर्मी बैंड ने अनुशासित मार्चपास्ट करते हुए सामूहिक प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया. कार्यक्रम के अंतिम चरण में 'रिट्रीट' की मधुर धुन के बीच सूर्यास्त के समय सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज उतारा गया.

शाम ढलते ही जगमगा उठा लाल परेड ग्राउंड

Bhopal Beating the Retreat
भोपाल के 'बीटिंग द रिट्रीट' में मौजूद अफसर (ETV BHARAT)

इसके बाद पिस्टल और एलएमजी फायर ने रोमांच भर दिया. जैसे ही ढलती शाम ने दस्तक दी, पूरा आसमान रंगीन आतिशबाजी और आकर्षक लाइटिंग से जगमगा उठा. बैंड मास्टर ने सैन्य परंपरा का पालन करते हुए राज्यपाल से बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगी, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ.

'बीटिंग द रिट्रीट की परंपरा कैसे शुरू हुई

विशेष बात यह है कि पूरे भारत में 'बीटिंग द रिट्रीट' का गौरवशाली आयोजन केवल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही किया जाता है. यह प्राचीन सैन्य परंपरा है, जो युद्ध विराम और सूर्यास्त के समय सैनिकों के अपने शिविरों में लौटने का प्रतीक मानी जाती है. यह उन दिनों से ये प्रचलन में है, जब युद्ध में सैनिक सूर्यास्त के समय या उसके तुरंत बाद युद्ध करना बंद कर देते थे.

जैसे ही "रिट्रीट" की आवाज दी जाती थी तो लड़ रहे सैनिक अपने हथियार बंद कर युद्ध के मैदान से हट जाते थे. इसलिये रंग, मानक आवरण और झंडे "रिट्रीट" पर उतारे जाते हैं. समारोह में मार्शल संगीत का मिश्रण और एक बैंड कार्यक्रम शामिल है, जिसके बाद रिट्रीट की ध्वनि सुनाई देती है.

