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मध्य प्रदेश में होगा बारिश, आंधी और ठंड का ट्रिपल अटैक, चक्रवाती सिस्टम ने बढ़ाई धड़कनें

मध्य प्रदेश में बारिश ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस जाने के बाद भी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बीते एक सप्ताह से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है. शुक्रवार के लिए भी इंदौर संभाग के खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर और खरगोन जिले में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है.

रीवा संभाग में सबसे ज्यादा गिरा न्यूनतम तापमान