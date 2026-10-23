मध्य प्रदेश में होगा बारिश, आंधी और ठंड का ट्रिपल अटैक, चक्रवाती सिस्टम ने बढ़ाई धड़कनें
बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम, इंदौर-देवास समेत 4 जिलों में बारिश, पचमढ़ी में 3.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:19 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस जाने के बाद भी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बीते एक सप्ताह से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है. शुक्रवार के लिए भी इंदौर संभाग के खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर और खरगोन जिले में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है.
रीवा संभाग में सबसे ज्यादा गिरा न्यूनतम तापमान
मध्य प्रदेश में तापमान का उतार-चढ़ाव भले ही जारी है. लेकिन अब प्रदेश में गुलाबी ठंड का आगाज हो गया है. सुबह और शाम के साथ रात में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है. हालांकि प्रदेश के अलग-अलग संभागों में तापमान की स्थिति अलग-अलग बनी हुई है. नर्मदापुरम, ग्वालियर और जबलपुर संभागों के दक्षिणी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा. जबकि प्रदेश के अधिकांश अन्य जिलों में तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. बीते 24 घंटे की बात करे तो ठंड में सबसे अधिक बदलाव पचमढ़ी में दर्ज किया गया. यहां रात का पारा सामान्य से 3.4 डिग्री नीचे लुढ़क कर 13.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.
देवास के उदय नगर में 15 मिमी बारिश
प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं. धार, बड़वानी, इंदौर और देवास में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज-चमक की स्थिति बनी रही. मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार देवास जिले के उदय नगर में सबसे अधिक 15 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि बागली में 6 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं धार में 4.2 मिलीमीटर और इंदौर में 1.1 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. इसके अलावा सेंधवा में भी 1.1 मिलीमीटर, जबकि पीथमपुर और पाटी में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई.
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बंगाल की खाड़ी में हलचल, बारिश की संभावना
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती और उससे लगे दक्षिण-पूर्वी हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर दवाब में बदलने की संभावना जताई गई है. आगे चलकर इसके और तीव्र होने की आशंका भी है. इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है. कुछ संभागों में बादलों की आवाजाही और छिटपुट बारिश की संभावना भी है. अगर बारिश हुई तो तापमान में भी गिरावट आएगी.''