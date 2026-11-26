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BU के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी, 65 बच्चों को मिले जीरो अंक, कुछ छात्रों को बताया अनुपस्थित

बीयू के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के बीकॉम सेकंड ईयर के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. दरअसल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज कोलार के करीब 200 विद्यार्थियों में से 65 को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सबजेक्ट में शून्य (0) अंक मिलने का दावा किया गया है. कुछ विद्यार्थियों की मार्कशीट में अन्य विसंगतियां भी सामने आई हैं. जिसके बाद प्रभावित छात्रों के साथ कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह ने विश्वविद्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा है. वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी अंक चढ़ाने के दौरान गलती होने की बात स्वीकार करते हुए जांच कराने और सुधार का भरोसा दिया है.