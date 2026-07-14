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भोपाल में NSUI का BU में हंगामा, कई बीएड-डीएड कॉलेज सिर्फ कागजों में होने का दावा

एनएसयूआई ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध कई बीए-डीएड कॉलेजों को बताया फर्जी. उच्च शिक्षा मंत्री बोले शपथपत्र गलत मिला तो कार्रवाई.

Bhopal BU NSUI protest
एनएसयूआई का बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 5:43 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : एनएसयूआई ने मंगलवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर बगैर निरीक्षण के बीएड व डीएड कॉलेजों के संचालन को हरी झंडी देने का आरोप लगाया. एएसयूआई नेताओं का दावा है "उन्होंने अपने स्तर पर जांच की तो ये फर्जी पाए गए. मौके पर ऐसे कॉलेजों की इमारत तक नहीं है. बिना वास्तविक निरीक्षण के इन कॉलेजों को संबद्धता दे दी गई. नियमों के मुताबिक बीएड और डीएड कॉलेजों में हर साल प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले अनिवार्य निरीक्षण किया जाना चाहिए."

शपथ-पत्र लेकर संचालन करने की अनुमति दी

एनएसयूआई नेता आशीष शर्मा का आरोप है "कहीं एक ही खसरा नंबर पर तीन-तीन कॉलेज संचालित पाए गए, जबकि नियम के अनुसार दो कॉलेजों के बीच कम से कम दो किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है. कई ऐसे कॉलेज भी मिले जिनका अस्तित्व सिर्फ दस्तावेजों में है. कई अन्य कॉलेजों को छोटी-मोटी कमियों का हवाला देकर और शपथपत्र लेकर दोबारा संबद्धता देने का रास्ता साफ कर दिया गया. विदिशा रोड स्थित ग्राम मुगलिया कोट के पास ऐसे ही दो कॉलेज मिले. यहां केवल बोर्ड लगा मिला. एक और कॉलेज की तहकीकात की गई. रिकॉर्ड के अनुसार यह कॉलेज खसरा नंबर 148 और 149/2/1 पर संचालित है, लेकिन मौके पर वहां सिर्फ खेत दिखाई दिए."

कई बीएड-डीएड कॉलेज सिर्फ कागजों में होने का दावा (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया का बोलबाला

कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है "मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णता शिक्षा माफिया के हाथों में है. शासन प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है. शिकायतों के बावजूद फर्जी कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं. जब हम उनकी शिकायत करते हैं तो दिखावे के लिए जांच कमेटी बनाई जाती है. जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कभी प्रस्तुत नहीं कर पाती है और उनको बचाने के लिए खुद उच्च शिक्षा मंत्री मैदान मे उतर जाते है और खुद नोटशीट मे टीप लिखते हैं कि इन कालेजों को मान्यता दी जाये."

मंत्री का जवाब- शपथ पत्र गलत मिला तो कार्रवाई

एनएसयूआई का आरोप है "रजिस्ट्रार की नोटशीट के अनुसार मंत्री के निर्देश पर 82 बीएड कॉलेजों की प्रोफाइल ई-प्रवेश पोर्टल पर स्वीकृत कर दी गई. यानी कार्यपरिषद की औपचारिक मंजूरी से पहले ही इन कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का रास्ता खुल गया. इसके बाद कार्यपरिषद ने 125 कॉलेजों को सशर्त निरंतर संबद्धता देने पर सहमति जताई." इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है "बीएड कॉलेज संचालकों से शपथ-पत्र लिए गए हैं. अगर शपथ-पत्र में गलत जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी."

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