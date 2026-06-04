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बरकतउल्ला नहीं वाग्देवी भोजपाल, बदला जा रहा इस यूनिवर्सिटी का नाम, हंगामा कहां और क्यों बरपा?

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इसे बरकतउल्ला भोपाली का अपमान बता रहे हैं. उनका कहना है, "यह एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी एक क्रांतिकारी का अपमान किया जा रहा है इसे लेकर वे राज्यपाल से मिलेंगे. लेकिन ये तो शिक्षा मंत्री को तय करना पड़ेगा कि बरकतउल्ला भोपाली पर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है या नहीं. एक्जिक्यूटिव काउंसिल विश्वविद्यालय का नाम बढ़ा रही है या घटा रही है. इसमें कांग्रेस को भी साथ होना चाहिए. एक क्रांतिकारी का नाम आप ऐसे कैसे बदल देंगे. आपकी सरकार है आपको अधिकार है लेकिन ऐसे कैसे बदल देंगे."

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी की ओर से जो प्रस्ताव नाम बदले जाने को लेकर भेजा गया था उसमें राजा भोज से बरकतउल्ला भोपाली की तुलना की गई और ये कहा गया कि भोपाल का निवासी होने के अलावा राजा भोज की तुलना में उनका योगदान दिखाई नहीं देता.

1988 के बाद से भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे जितने लोगों ने भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उनकी मार्कशीट पर बरकतउल्ला भोपाली का नाम रहा, जो अब बदलेगा. 38 साल बाद ये नाम बदला क्यों जा रहा है. प्रस्ताव लाया क्यों गया. नाम बदले जाने के पीछे दलील क्या थी और सरकार का क्या कहना है.

अगर नाम बदला तो 1970 में स्थापित हुई इस यूनिवर्सिटी का ये तीसरा नामकरण होगा. लेकिन नाम बदले जाने के पहले ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं, किसने पहली बार भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम को बदल कर बरकतुल्ला भोपाली का नाम दिया और क्यों. बरकतउल्ला भोपाली थे कौन, पूरे 38 साल बाद फिर नाम बदलने के पीछे की वजह क्या है. प्रस्ताव में ऐसा क्या है जिससे नाराज कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिलने की तैयारी में हैं. आवाज ये भी उठ रही हैं कि बरकतउल्ला भोपाली का नाम बदला ही जा रहा है तो भोपाल से ताल्लुक रखने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा या उध्दवदास मेहता के नाम पर ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं.

भोपाल: 1988 के बाद के भोपाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर निकले छात्रों की मार्कशीट पर छपा रहा बरकतउल्ला भोपाली का नाम अब बदलने की तैयारी है. इसी विश्वविद्यालय की एग्जिक्यूटिव कमेटी की ओर से वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय ये नाम रखने का प्रस्ताव दिया गया है. यूनिवर्सिटी की कार्यपरिषद का प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन है. उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि जो प्रपोजल यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा पहले उस पर अध्ययन करेगी और सरकार फिर फैसला लेगी.

'प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे उसके बाद होगा फैसला'

उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस मुद्दे पर ये स्पष्ट करते हैं कि प्रस्ताव कार्य परिषद की तरफ से आया है. उनका कहना है कि "जब हमारे पास प्रस्ताव आएगा उसके बाद हम अध्ययन करेंगे और फिर इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा. अभी कार्यपरिषद ने फैसला लिया है, कार्यपरिषद ऑटोनोमस बॉडी है. फिर हमारे पास जब प्रस्ताव आएगा इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और अध्ययन करने के बाद ही निर्णय होगा."

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार समर प्रताप सिंह ने बताया, "कार्य परिषद की बैठक में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव आया था, जिसे सर्व सम्मति से मानते हुए नाम परिवर्तन के लिए शासन को अनुशंसा भेजी गई है."

यूनिवर्सिटी शंकरदयाल शर्मा के नाम पर क्यों नहीं?

बरकतउल्ला भोपाली का नाम अगर बदले जाने की पहल शुरू हो गई है तो एक नई बहस अब ये भी है कि भोपाल से ही आजादी के संघर्ष में रहे किसी अन्य नेता के नाम पर ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती. जबकि भोज मुक्त विश्वविद्यालय पहले से है.

इतिहासकार सैयद खालिद गनी सवाल उठाते हैं. उनका कहना है, "अव्वल तो बरकतउल्ला भोपाली एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं. वे भारत की पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं. राजा भोज भी बड़ी शख्सियत है, भोपाल का तालाब उन्हीं की देन है. धार में उनका कितना काम लेकिन यूनिवर्सिटी भोपाल की है. मेरा ऐसा मानना है कि यहां यूनिवर्सिटी का नाम उन पर होना चाहिए जिनका स्वाधीनता आंदोलन के साथ इस शहर के लिए भी जिनका योगदान है. इनमें पहला नाम पंडित शंकरदयाल शर्मा का आता है फिर उध्दवदास जी मेहता के नाम पर भी यूनिवर्सिटी हो सकती है."

कहीं दलील ये जनमत पर फैसला, कहीं सवाल नाम बदलने से क्या बदलेगा?

अब इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल आ गया है. कांग्रेस कह रही है कि बरतकतउल्ला विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां हैं, जो खामियां है क्या वो नाम बदलने से छिप जाएंगी.

कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं, "असल में सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के फैसले लेती है. अगर यूनिवर्सिटी राजा भोज के नाम पर बनानी है तो एक नई यूनिवर्सिटी खोल दें लेकिन एक देश भक्त क्रांतिकारी का इस तरह नाम बदलकर अपमान क्यों किया जा रहा है.

उधर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल की दलील ये है कि "ये फैसला असल में जनभावनाओं की राय पर लिया गया है. जनमानस से जो बात उठी कार्यपरिषद के जरिए जो सरकार तक पहुंची है उस पर निर्णय लिया जाएगा. जन हितैषी मोहन यादव की सरकार तो जनता के अनुरुप ही निर्णय लेगी."

1970 में बनी इस यूनिवर्सिटी में कब-कब किसने बदले नाम

1970 में बनी भोपाल यूनिवर्सिटी को 57 बरस पूरे हो रहे हैं. इन 5 दशकों में इस यूनिवर्सिटी से लाखों की तादाद में छात्र निकले और देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे. शुरुआत में शहर के मुताबिक ही इस यूनिवर्सिटी का नाम भोपाल विश्वविद्यालय ही था. 1988 के पूर्व तक यहां पढ़े छात्र भोपाल यूनिवर्सिटी के ही कहलाए. लेकिन फिर 1988 में अर्जुन सिंह की सरकार में इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर उसे बरकतउल्ला भोपाली के नाम पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय कर दिया गया. वजह ये दी गई कि भोपाल में जन्मे और फिर दुनिया भर मे में एक शिक्षाविद के तौर पर भोपाल का नाम रोशन करने वाले बरकतउल्ला भोपाली को सम्मान दिया जा सके.

बरकतउल्ला ने 23 बरस के बाद छोड़ दिया था भोपाल

बरकतउल्ला भोपाली से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो चौंकाती हैं. भोपाल के इतवारा इलाके में महल तब्बा मियां के नजदीक से जो गली गई है वहां कभी बरकतउल्ला भोपाली का घर हुआ करता था. बरकतउल्ला भोपाली पर रिसर्च कर रहे सैय्यद खालिद गनी बताते हैं, "23 बरस तक वे भोपाल में रहे लेकिन भोपाल इसलिए छोड़ा कि वे अंग्रेजी की पढ़ाई आगे करना चाहते थे. अकेले ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने 2 बार दुनिया नाप ली थी.

जापान की यूनिवर्सिटी में उन्होंने हिंदी पढ़ाई. एम इरफान ने 1965 में जब बरकतउल्ला भोपाली पर रिसर्च बेस्ड किताब तैयार की तो उसमें दुनिया भर की एम्बेसी को खत लिखे थे. तब जापान से ये जवाब आया. वे भारत से बाहर देशों में भारत की आजादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटा रहे थे. नेहरू जी की किताब में उनका जिक्र आता है जिसमें वे कहते हैं कि आजाद भारत और गुलाम भारत के 2 प्रधानमंत्री की बर्लिन में मुलाकात हुई."

जमीअत उलेमा की मांग, प्रस्ताव वापिस लिया जाए

जमीअत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने संबंधी कार्य परिषद के प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बरकतउल्ला भोपाली का अपमान करार दिया है. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से इस प्रस्ताव को तत्काल अस्वीकार करने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि "महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्रांतिकारी नेता मौलाना बरकतउल्ला भोपाली, भोपाल के गौरव और भारत के महान सपूत थे. उन्होंने भारत की आजादी के लिए देश-विदेश में रहकर संघर्ष किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान की. ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव न केवल अनुचित है, बल्कि भोपाल के गौरवशाली इतिहास और महान सपूत का भी अपमान है."