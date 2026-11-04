बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी ने बिना हाजिरी 35 साल में बांटा 275 करोड़ रुपये का वेतन, RTI से खुलासा

बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी ने बिना हाजिरी 35 साल में बांटा 275 करोड़ रुपये का वेतन, RTI से खुलासा
भोपाल की बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी ने 1988 से 2023 के बीच बिना हाजिरी के स्टाफ को बांटा 275 करोड़ रुपये, पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह ने RTI से निकाली जानकारी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 3:04 PM IST
भोपाल: राजधानी के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में बीते 35 सालों से कर्मचारियों को बिना हाजिरी वेतन देने का मामला सामने आया है. इसका खुलासा यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के बाद हुआ है. विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप है कि इस दौरान बिना हाजिरी कर्मचारी-अधिकारियों को वेतन दिया गया, जिसका प्रबंधन के पास कोई हिसाब नहीं है. हालांकि, इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं.
1988 से 2023 के बीच बांटे 275 करोड़ रुपये
बता दें कि धर्मेंद्र सिंह ने आरटीआई के तहत बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के वेतन का हिसाब किताब मांगा था. उन्होंने साल 1988 से 2023 तक किए गए भुगतान की जानकारी मांगी थी. लेकिन विश्वविद्यालय ने ऐसी कोई जानकारी होने से मना कर दिया. जबकि इन 35 सालों में स्टाफ को करीब 275 करोड़ रुपये वेतन-भत्तों के रुपये में प्रदान किए गए. आरटीआई लगाने वाले धर्मेंद्र ने अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है.
शुरुआत में 5 कर्मचारी किए गए थे तैनात
दरअसल, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान यहां शैक्षणिक पदों पर 5 कर्मचारियों को नियुक्त की गई थी. इसके बाद यूनिवर्सिटी में बढ़कर 20 विभाग हो गए. अब इन विभागों में 40 नियमित शैक्षणिक स्टाफ, 21 संविदा पर और करीब 250 गेस्ट फैकल्टी मौजूद हैं. आंकड़ों के अनुसार सालाना इनके वेतन-भत्तों में 13 करोड़ रुपये खर्च होते हैं.
रजिस्ट्रार और कुलपति ने झाड़ा पल्ला
इस मामले में जब बीयू के कुलगुरु प्रोफेसर दीन दयान बेदिया से बात की गई, तो उनका कहना था, कि "यह मामला उनके कार्यकाल से पहले का है. इसकी जानकारी लेकर ही बता पाएंगे." वहीं, रजिस्ट्रार एसबी सिंह ने भी यही बात दोहराई. उन्होंने भी मामले को उनके कार्यकाल से पहले का बताया. हालांकि सिंह ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं. इसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी.
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छात्र ने की सभी एंगल से जांच की मांग
धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि "इस मामले में सबसे पहले हाजिरी से जुड़े रिकार्ड की जांच जरूरी है. क्योंकि यह देखना होगा कि कोई दूसरा रिकार्ड रखा जाता था या नहीं. इसके लिए क्लासेस और विभागों से जुड़े डाक्यूमेंट देखे जा सकते हैं. वहीं जांच में छुट्टी के आवेदन भी देखना जरूरी होगा. विभागीय रिपोर्ट और वेतन बिलों की भी जांच होनी चाहिए. इससे कर्मचारियों की मौजूदगी और वेतन भुगतान की जानकारी मिल सकती है".