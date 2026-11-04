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बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी ने बिना हाजिरी 35 साल में बांटा 275 करोड़ रुपये का वेतन, RTI से खुलासा

भोपाल की बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में बीते 35 सालों से कर्मचारियों को बिना हाजिरी वेतन देने का मामला सामने आया है. इसका खुलासा यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र धर्मेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के बाद हुआ है. विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप है कि इस दौरान बिना हाजिरी कर्मचारी-अधिकारियों को वेतन दिया गया, जिसका प्रबंधन के पास कोई हिसाब नहीं है. हालांकि, इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं.

1988 से 2023 के बीच बांटे 275 करोड़ रुपये