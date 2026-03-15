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बैंकिंग स्ट्रेस पर बल्ले का वार, बैंकर्स प्रीमियर लीग में 12 टीमों का मुकाबला, विजेताओं को नगद पुरस्कार

टूर्नामेंट के सभी मुकाबले 10-10 ओवर के होंगे और टेनिस बॉल से खेले जा रहे हैं. पहले चरण में सभी टीमों के बीच लीग मुकाबले होंगे. इन मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि फाइनल मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा.

खिलाड़ियों का कहना है कि बैंकिंग पेशे की भागदौड़ और टारगेट आधारित कामकाज के बीच बैंकर्स के लिए यह टूर्नामेंट किसी राहत से कम नहीं है. आयोजक दया पांडे ने बताया कि "14, 15 और 22 मार्च को बैंकर्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. इसमें विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें शामिल हैं, जिनमें लगभग 180 खिलाड़ी मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.

भोपाल: बैंकिंग के व्यस्त और तनावपूर्ण माहौल के बीच अब बैंकर्स क्रिकेट के मैदान पर अपना जोश दिखाते नजर आ रहे हैं. राजधानी भोपाल में 'दया एसोसिएट' द्वारा आयोजित बैंकर्स प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी बल्ला-गेंद के साथ मैदान में उतरकर न सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अपने रोजमर्रा के तनाव को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. 3 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 12 टीमें और करीब 180 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

ये प्रमुख बैंक ले रहे हिस्सा

इस प्रतियोगिता में बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक सहित कई प्रमुख बैंक की टीमें हिस्सा ले रही हैं. विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. इसके अलावा बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज और बेस्ट फील्डर को भी विशेष पुरस्कार, प्रमाणपत्र और मेडल प्रदान किए जाएंगे.

22 मार्च को होगा फाइनल (ETV Bharat)

काम के साथ खेल का संतुलन जरूरी

बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर ब्रांच मैनेजर संजय सिंह ने कहा कि "आज के समय में बैंकिंग इंडस्ट्री में काम का दबाव काफी बढ़ गया है. ऐसे में इस तरह के खेल आयोजन बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि आज का जो सिनारियो है, उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रेस में है. अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म बैंकर्स को नहीं मिलेंगे तो उनका मानसिक तनाव काफी बढ़ सकता है. इसलिए इस तरह के टूर्नामेंट जरूरी हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और शरीर के साथ-साथ मन भी स्वस्थ रहता है."

बैंकर्स ने की नाइट टूर्नामेंट की मांग

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संदीप दादलानी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि "सबसे पहले मैं अयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने बैंकर्स के लिए इतना अच्छा टूर्नामेंट आयोजित किया है. बैंकिंग में तनाव तो रहता ही है, लेकिन जैसे ही हम इस हरे मैदान पर कदम रखते हैं तो सारे तनाव भूल जाते हैं. इससे हमारी सेहत भी बेहतर रहती है. उन्होंने आगे कहा कि बैंकिंग में जिस तरह हर काम के टारगेट होते हैं, उसी तरह इस टूर्नामेंट को जीतने का लक्ष्य भी खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ा देता है. संदीप दादलानी ने सुझाव देते हुए कहा कि भविष्य में गर्मी के मौसम में नाइट टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाए, ताकि बैंकर्स को ठंडे माहौल में खेलने का मौका मिल सके."