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भोपाल में बड़ा बैंक घोटाला, रिकवरी एजेंटों ने लगाया 41.94 लाख का चूना, रची चोरी की झूठी कहानी

भोपाल में बैंक घोटाला मामले में पुलिस ने रिकवरी एजेंटों सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज किया, कर्ज चुकाने के लिए रची गबन की साजिश.

BHOPAL BANK SCAM
भोपाल में बड़ा बैंक घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 2:38 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला बैंक घोटाले का मामला सामने आया है. जहां किसानों से वसूली करने वाले रिकवरी एजेंट ही लाखों रुपये लेकर फरार होने की साजिश रच बैठे. ईटखेड़ी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 33.46 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. आरोपियों में बाप बेटे सहित 2 चौकीदार शामिल हैं.

भोपाल देहात की ईंटखेड़ी पुलिस ने सहकारी समिति रायपुर में 41 लाख के गबन मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 33 लाख रुपए बरामद हुए हैं और चारों को सोमवार तक पुलिस हिरासत में रखा गया है. आरोपियों में सेल्समैन नरेश नागर, उसका बेटा अमन नागर सहित दो चौकीदार भी शामिल है.

FIR ON 4 ACCUSED BANK FRAUD CASE
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)

ऐसे सामने आया घोटाला
यह मामला भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़ी रायपुर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का है. बैंक किसानों को खाद-बीज के लिए ऋण देता है, जिसकी वसूली के लिए रिकवरी एजेंट नियुक्त किए जाते हैं. इस जिम्मेदारी को नरेश नाम का एजेंट और उसका बेटा अमन निभा रहा था. बताया जा रहा है कि बैंक अवकाश के दिन भी एजेंट गांवों में पहुंचे और किसानों से किस्त के रूप में बड़ी रकम वसूल की. लेकिन जब अगले दिन बैंक में हिसाब-किताब हुआ, तो खुलासा हुआ कि लगभग 41 लाख 94 हजार रुपये की वसूली तो हुई, लेकिन पैसा बैंक में जमा ही नहीं हुआ.

शुरुआत में आरोपियों ने दावा किया कि वसूली की रकम उन्होंने गांव की सहकारी समिति के कार्यालय में रखी थी, जहां रात में चोरी हो गई. इस कहानी के आधार पर मामला दर्ज कराने की कोशिश भी की गई. लेकिन पुलिस जांच में कई अहम सुराग मिले, जिनसे यह कहानी झूठी साबित हो गई. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने सच्चाई कबूल कर ली.

FIR ON 4 ACCUSED BANK FRAUD CASE
आरोपियों में चौकीदार भी शामिल (ETV Bharat)

एसपी देहात रामचरण प्रजापति ने बताया, ''नरेश और चौकीदार शिवदयाल पर कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने गबन किया. आरोपियों ने पहले पैसे खेत में गाड़ दिए, लेकिन मौसम खराब होने पर उन्हें निकाल लिया. इसके बाद चौकीदार अजय की दुकान के फर्श को खोदकर रकम नीचे छिपाई, फर्श में गड्डा करके एक बॉक्स में पैसे को रखकर ऊपर शीट बिछाई और उस पर फ्रिज रख दिया.'' प्रजापति ने बताया कि, ''पुलिस ने घटनास्थल के आसपास 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले. इसमें आरोपी पैसे ले जाते दिखे, जिससे पुलिस दुकान तक पहुंची.''

BHOPAL RECOVERY AGENTS EMBEZZLED
रिकवरी एजेंटों ने लगाया 41.94 लाख का चूना (ETV Bharat)

मामला 2 अप्रैल को दर्ज हुआ था
बैंक प्रशासक रामचरण सिलावट ने बताया कि, ''26-27 मार्च को किसानों से 41.94 लाख रुपए वसूले गए थे, लेकिन जमा नहीं किए. इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी. पुलिस ने 2 अप्रैल को इस घोटाले की एफ आई आर दर्ज की थी. जांच में सामने आया कि नरेश ने अपने बेटे और गांव के चौकीदार शिवदयाल व अजय के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी. चारों ने मिलकर वसूली की रकम हड़प ली और चोरी का नाटक किया ताकि शक से बच सकें.''

केस दर्ज, जांच जारी
बैंक अधिकारी रामचरण सिलावट की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस बाकी रकम की तलाश और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.

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