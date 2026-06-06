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अबाया पहनकर 2 साल दी परीक्षा तीसरी बार किया मना, छात्रा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

छात्रा का कहना है कि इस बार भी उसने अबाया के अंदर कॉलेज की निर्धारित ड्रेस पहन रखी थी. इसके बावजूद उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया. कॉलेज प्रबंधन का कहना था कि कॉलेज में केवल कॉलेज की ड्रेस में ही परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी.

भोपाल के मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बीएएमएस तृतीय वर्ष की एक छात्रा को अबाया पहनकर परीक्षा देने से रोके जाने का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस छात्रा का दावा है कि वह पिछले 2 सालों से इसी कॉलेज में अबाया पहनकर परीक्षाएं देती रही है लेकिन इस बार उसे अबाया पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

जबलपुर: भोपाल के एक निजी बीएमएस कॉलेज की छात्रा को अबाया पहनकर परीक्षा नहीं देने की अनुमति का मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस बीच छात्रा के 2 पेपर भी निकल चुके हैं. बीएएमएस कॉलेज की मुस्लिम छात्रा ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अबाया पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांगी है. 5 जून को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने कॉलेज प्रबंधन से जवाब तलब किया है.

बीएएमएस तृतीय वर्ष की छात्रा ने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने अपना पक्ष एडवोकेट पूर्वी असाटी के माध्यम से कोर्ट में रखा है. इस याचिका में छात्रा का कहना है कि "अबाया उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है. कॉलेज प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद उसने ईमेल के माध्यम से भी परीक्षा में शामिल होने का अनुरोध किया था लेकिन उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई." छात्रा का कहना है कि वह अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही परीक्षा देना चाहती है.

'छात्रा के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है मामला'

छात्रा की ओर से पैरवी कर रहीं एडवोकेट पूर्वी असाटी ने अदालत में तर्क दिया कि "यह मामला छात्रा के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और उसे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए." छात्रा का यह भी कहना है कि "इस विवाद के कारण वह अब तक 2 परीक्षा पत्र नहीं दे सकी है जबकि उसकी पूरी फीस जमा की जा चुकी है."

हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन से किया जवाब तलब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर इस याचिका पर 5 जून को सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट में छात्रा की ओर से एडवोकेट पूर्वी असाटी ने जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ में अपना पक्ष रखा. एडवोकेट की ओर से तर्क सुनने के बाद एकलपीठ ने भोपाल के कॉलेज प्रबंधन से इस मामले में जवाब तलब किया है.

कोर्ट में ऐसे मामलों में पहले भी हुई है सुनवाई

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब, बुर्का को लेकर पहले भी कई मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई है. साल 2024 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुंबई के एक निजी कॉलेज द्वारा हिजाब और बुर्का पर लगाए गए प्रतिबंध का मुद्दा उठा था. उस दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि शैक्षणिक संस्थान धार्मिक गतिविधियों के केंद्र नहीं होते, हालांकि चेहरा ढका न होने की स्थिति में कुछ परिधानों को लेकर राहत भी दी गई थी. हालांकि इस आदेश में अबाया को लेकर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई थी.

क्या होता है अबाया

अबाया (Abaya) मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक, लंबा और ढीला-ढाला परिधान है. यह आमतौर पर सिर से लेकर पैरों तक शरीर को ढकता है और अधिकतर काले रंग में देखा जाता है. अबाया का प्रचलन विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के देशों में अधिक रहा है लेकिन अब इसे दुनिया भर के कई मुस्लिम समुदायों की महिलाएं पहनती हैं. कई महिलाएं इसे हिजाब या नकाब के साथ पहनती हैं, जबकि कुछ केवल अबाया का उपयोग करती हैं. यह परिधान धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और व्यक्तिगत पसंद का प्रतीक माना जाता है.

अबाया और बुर्के में होता है अंतर

अक्सर लोग अबाया और बुर्के को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं. अबाया में चेहरा खुला रहता है. यदि इसे चेहरा ढकने वाले घूंघट यानि नकाब के साथ पहना जाए, तो भी अबाया केवल शरीर को ढंकने वाला वस्त्र ही रहता है. बुर्के की बात करें तो यह पूरे शरीर के साथ-साथ चेहरे को भी पूरी तरह से ढक लेता है और आंखों के हिस्से पर एक जाली या पारदर्शी कपड़ा भी होता है.