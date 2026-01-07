ETV Bharat / state

बदबूदार और सीवेज का पानी पी रहे रहवासी! तस्वीरें खराब कर सकती हैं आपका मन

रहवासियों का आरोप है कि गंदा पानी पीने से क्षेत्र में पेट संबंधी बीमारियां, त्वचा रोग, बुखार और संक्रमण आम हो गए हैं. बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है. इसके बावजूद नगर निगम न तो पाइपलाइन बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है और न ही वैकल्पिक स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वे लगातार भोपाल नगर निगम में गंदे पानी की शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. पाइपलाइन के आसपास फैली गंदगी और कचरे को हटाने की मांग भी कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया. कभी-कभार औपचारिक सफाई कर दी जाती है, जो कुछ ही दिनों में फिर उसी बदहाल स्थिति में लौट आती है.

भोपाल: भागीरथपुरा में गंदे पानी से हुई मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मध्य प्रदेश में कई जगहों से दूषित पानी की खबरें सामने आ रही है. वहीं नया मामला भोपाल नगर निगम बाजपेई नगर मल्टी क्षेत्र का है, जहां आरोप है कि पिछले करीब 5 सालों से रहवासी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. क्षेत्र में बिछाई गई पाइपलाइन कचरे, सीवेज और गंदगी के ढेरों के बीच से होकर गुजर रही है. कई स्थानों पर पाइपलाइन की हालत बेहद जर्जर है, जिनमें बड़े-बड़े छेद और दरारें साफ नजर आती हैं. इन दरारों से सीवेज और गंदा पानी सीधे सप्लाई लाइन में मिल रहा है.

वहीं इस मामले में जब नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि भोपाल शहर से लगभग 1453 पानी के सैंपल लिए गए हैं. रिपोर्ट में भोपाल का पानी पीने योग्य पाया गया है. रहवासी पूजा ने बताया "हम 20 सालों से यहां रह रहे हैं, तब से ही गंदे पानी की समस्या हमको देखने को मिल रही है. हमने बहुत बार शिकायत की है, कोई यहां देखने नहीं आता, जब कोई कार्यक्रम होता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए सफाई कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर गंदगी हो जाती है.

'गंदा पानी हो रहा सप्लाई'

अभी एक डेढ़ साल से गंदे पानी की समस्या कुछ ज्यादा ही आ रही है. पानी के पाइप फूट रही है, उसमें गटर का पानी मिलाकर हमारे घर में आ रहा है, यहां कोई अधिकारी सैंपल लेने नहीं आया." वहीं रहवासी ममता सिंह ने बताया "15 से 20 दिन से गंदा पानी आ रहा है. उसमें बदबू आ रही है. हम पानी खरीद कर पी रहे हैं. नगर निगम का कोई अधिकारी यहां पानी का सैंपल लेने नहीं आया. पानी की समस्या बहुत दिनों से है. कोई सुनवाई नहीं होती."

'पानी से आ रही सीवेज की बदबू'

रहवासी ओमप्रकाश ने बताया "यह जो रोड पर पानी पर भरा है, चेंबर और पाइपलाइन से मिला हुआ पानी बह रहा है. पिछले 6 महीने से इसकी शिकायत हम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. हम जब घर में पानी भरते हैं, तो सीवेज के पानी की बदबू आती है. यहां कोई अधिकारी नहीं आता. कई बार शिकायत कर चुके हैं."

निगम आयुक्त का दावा, कहीं नहीं मिला खराब पानी

वहीं रहवासियों के आरोपों पर नगर निगम अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ ने बताया "हम सैंपल हर जगह से ले रहे हैं, टंकियों से, ओवर हेड टैंको से सैंपल लिए गए है. घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है, वहां से भी सैंपल लिए गए हैं. झुग्गियों में जो पानी सप्लाई करते है, उनके सैंपल भी लिए हैं. हमें कही पानी का सैंपल खराब नहीं मिला."