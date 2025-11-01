ETV Bharat / state

जीवन को जानने मृत्यु के पास आती हैं महिलाएं, एकादशी पर हाथ जोड़ चिता के सामने होती हैं खड़ीं

जीवन के अंतिम सत्य को जानने और करीब से महसूस करने के लिए एकादशी पर भोपाल के श्मशान घाट पहुंचती हैं महिलाएं.

BHOPAL WOMEN CREMATORIUM EKADASHI
एकादशी पर भोपाल में श्मशान घाट पहुंचती हैं महिलाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:19 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: जब पूरे देश में गन्ने के मंडप सजाकर भगवान को जगाने की तैयारी हो रही है तब बैतूल से भोपाल आईं बेला छतवानी सीधे श्मशान घाट पहुंचीं. वो बैरागढ़ के श्मशान घाट में एक अनजान चिता के सामने खड़ी होकर चिता को प्रणाम कर रही हैं और खुद से ये स्वीकार कर रही हैं कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है. आपके जेहन में सवाल आ रहा होगा कि एकादशी के दिन बेला इस श्मशान घाट क्यों आई हैं. जबकि सनातन धर्म में महिलाओं का श्मशान घाट में प्रवेश वर्जित है.

आपकी तरह हमारे जहन में भी यही सवाल है. ये सवाल सिर्फ बेला को लेकर नहीं है बल्कि उन तमाम महिलाओं को लेकर है जो भोपाल के इस श्मशान घाट पर आई हैं. आखिर एकादशी जैसे शुभ त्योहार के दिन महिलाएं श्मशान घाट क्यों आती है. ये हम उन्हीं से जानते हैं और समझते हैं.

एकादशी के दिन श्मशान में कीर्तन करती हैं महिलाएं

मुमकिन है भोपाल देश का इकलौता शहर होगा, जहां के एक श्मशान घाट पर देवउठनी एकादशी के दिन मौत का सन्नाटा नहीं बल्कि रौनक होती है. रौनक इसलिए कि आस-पास ही नहीं मध्य प्रदेश के हर कोने से महिलाएं यहां पहुंचती हैं. इस दिन यहां ढोलक-मंजीरे बजते हैं और भजन-कीर्तन भी होता है.

कीर्तन के दौरान कई महिलाएं श्मशान में बने हॉल से बाहर आती हैं और किसी अजनबी की चिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं. वो जलती चिता को प्रणाम करती हैं. चिता से उठ रही लपटों को देखती हैं और कुछ घड़ी जीवन की इस अंतिम यात्रा की साक्षी बनती हैं.

एकादशी पर हाथ जोड़ चिता के सामने खड़ी होती हैं महिलाएं (ETV Bharat)

मरने के बाद उनके साथ क्या होगा ये देखने आती हैं महिलाएं

हम बैतूल से आई बेला छतवानी से पूछते हैं कि कैसी परंपरा है. किसलिए महिलाएं एकादशी के दिन यहां आती हैं. बेला आध्यात्मिक जवाब देती हैं. वो कहती हैं कि "जीते जी तो हम महलों-बंगलों में रहते हैं, लेकिन अपनी असल और आखिरी रजिस्ट्री तो यहीं की बनी है. हमारे यहां महिलाएं एकादशी के दिन श्मशान घाट आती हैं. इसलिए आती हैं कि उस जगह और क्रिया कर्म को जीते जी देख लें जो मरने के बाद होना है. मरने के बाद फिर कहां पता चलता है. बस हम यही देखने आते हैं कि मरने के बाद अंतिम सफर कैसा होता है."

Bhopal women crematorium Ekadashi
मरने के बाद उनके साथ क्या होगा ये देखने श्मशान पहुंचती हैं महिलाएं (ETV Bharat)

लगातार 35 साल से एकादशी के दिन यहां आ रही हैं बबली

बबली मोटवानी कारोबारी हैं. 35 साल से लगातार एकादशी के दिन वो श्मशान घाट आ रही हैं. बबली बताती हैं "वो 18 साल की थीं जब पहली बार यहां आई थीं. बबली एकादशी के अलावा बाकी दिनों में भी यहां आती हैं. वो दिन के समय भी आती हैं और रात के समय भी आती हैं. वो जब रात को यहां आती हैं तो कुछ समय अकेले यहीं बैठती हैं." बबली कहती हैं कि इस रास्ते को क्यों भूलना जहां से उस रास्ते को पकड़ना है.

'बिटिया का डर निकल जाए इसलिए यहां लाए'

राकेश सिधवानी अपनी बिटिया चंचल को लेकर आए हैं. चंचल अभी मात्र 12 बरस की हैं. वो तीसरी बार यहां आई हैं. चंचल कहती हैं "यहां बहुत अजीब सी फीलिंग है. यहां आकर डर से ज्यादा दुख होता है. जो चिता जल रही है इसमें कोई हमारा अपना नहीं है, लेकिन वो कोई था जो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया." राकेश बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं "इन्हें पता होना चाहिए कि ये भी एक जगह है.

Bhopal Women kirtan crematorium
ढोलक-मंजीरे पर नश्वर शरीर का होता है बखान (ETV Bharat)

बिटिया का डर निकल जाए इसलिए यहां लाए हैं. आज नहीं तो कल यहां सबको आना है. यहां सबका बिस्तर लग गया है. कब सोना पड़ जाए किसी को नहीं पता है." जलती चिता की तरफ इशारा करते हुए राकेश कहते हैं "एक दिन सभी को इसी चिता पर लेटना है." फिर महिलाओं की तरफ देखते हुए मजाकिया लहजे में कहते हैं, "ये महिलाएं कितना भी फैशन करें, लेकिन इनको भी अंत में यहीं आना है."

ढोलक-मंजीरे पर नश्वर शरीर का होता है बखान

चिता से लपटें उठ रही हैं और उसमें एक शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है. उधर कुछ कदमों की दूरी पर ढोलक-मंजीरे के साथ भजनों में इसी नश्वर शरीर का बखान हो रहा है. एक बुजुर्ग महिला विद्या देवी हॉल में मंच पर बैठी हैं और माइक पर भजन गा रही हैं. वहां मौजूद बाकी लोग उनकी गाई पंक्तियों को दोहरा रहे हैं. विद्या देवी कहती हैं, "ये शरीर यहीं मिट्टी में मिल जाना है. बस आत्मा रह जानी है. सब जल जाएंगे तो किसका मान और किसका अभिमान करें.

bhopal women entry crematorium
एकादशी के दिन चिता के सामने खड़ी होती हैं महिलाएं (ETV Bharat)

महिलाएं भी जान ले कि ये सद्गति है. वो जीते जी नहीं आ पाती मरने के बाद ही यहां आती हैं. इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मरने के बाद नहीं जीते जी यहां आओ. जिस सफर पर जाना निश्चित है उसे देखकर जाओ. ये कीर्तन उन आत्माओं की मुक्ति के लिए भी है जो भटक रही हैं."

'महिलाएं जीते जी यहां आएंगीं तो उनका डर खत्म हो जाएगा'

दयाल तोलानी इस टेऊराम आश्रम के अनुयायी हैं. वे बताते हैं कि "ये सही है कि श्मशान घाट में महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है. इस मान्यता को खत्म करना है, महिलाओं के डर को मिटाना है. महिलाएं जीते जी यहां आएंगी तो इनका अवसाद भी खत्म हो जाएगा.

आज कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि जिन घरों में लड़के नहीं होते तो बेटियां ही अंतिम संस्कार करती हैं. हमारे टेऊराम महाराज जी ने बहुत पहले ये दूरदर्शी फैसला लिया था. वे कहते थे 'हाथ जले ज्यूं लाकड़ी केश जले ज्यूं घास, जग जलंदा देख के भये कबीर उदास'. आप भी जलोगे आह से बचना है ,गर्मी से बचना. ये याद रखना है कि ये सब यहीं छूट जाना है."

पाकिस्तान के सिंध प्रांत से इस परंपरा की हुई थी शुरुआत

दयाल तोलानी बताते हैं कि "अखंड भारत में इसकी शुरुआत पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खंडू शहर से हुई थी. हमारे टेऊरामल महाराज जी ने ही वहां इस परंपरा की शुरुआत की थी. एकादशी के दिन महिलाओं को गुरू महाराज श्मशान भूमि में ले जाते थे ताकि देह का खौफ मिटे. उनके अंदर से मरने का डर खत्म हो. वो ईश्वर से नाता जोड़ सकें. वैराग्य आए. ये जान सकें हम कि ये शरीर नश्वर है और हमारे किसी काम का नहीं है. एक दिन इसको यहीं पर त्याग देना है."

'भोपाल अकेला शहर जहां श्मशान में जाती हैं महिलाएं'

दयाल तोलानी कहते हैं कि "देश में संभवत: भोपाल एकमात्र ऐसा शहर है जहां इस तरह की परंपरा है. पाकिस्तान के सिंध में ये परंपरा जारी है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के किसी दूसरे शहर में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है. भोपाल में यह परंपरा बरसों से कायम है. महिलाएं यहां आज भी आती हैं और चिता को प्रणाम करती हैं. भगवान के दर्शन करती हैं. कीर्तन करती हैं और अपने घरों को लौट जाती हैं."

