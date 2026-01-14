ETV Bharat / state

सुरक्षा में तत्पर भोपाल पुलिस, SI की पहल ने जीता सीनियर सिटीजन का दिल

अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यह भी सलाह दी गई कि वे किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल, ओटीपी या दस्तावेज साझा न करें. साथ ही, किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें. पुलिस ने उन्हें यह भी बताया कि यदि कोई संदिग्ध कॉल आती है तो तुरंत स्थानीय थाना या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.

अरविंद विहार में कई सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारी निवास करते हैं. इनमें से अनेक वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं. जिसके चलते वे घर में अकेले रहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उन्हें साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय विस्तार से समझाए. पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा फोन या वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती और इस तरह की कॉल आने पर तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए.

थाना प्रभारी अमित सोनी खुद पुलिस टीम के साथ अरविंद विहार पहुंचे. जहां उन्होंने कॉलोनी में रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ सभी बुजुर्गों ने खुलकर चर्चा की और वर्तमान समय में सामने आ रहे साइबर फ्रॉड के नए-नए तरीकों की जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराते हैं और डिजिटल अरेस्ट का हवाला देकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं.

भोपाल के बागसेवनिया थाना प्रभारी ने अपने क्षेत्र के सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की है. वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया. यह अभियान थाना प्रभारी के नेतृत्व में अरविंद विहार से अन्य कॉलोनी में संचालित किया गया. जहां बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और सेना के अधिकारी निवास करते हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ते साइबर अपराधों, डिजिटल अरेस्ट और चोरी-डकैती जैसे मामलों से सुरक्षित रखना है.

भोपाल: हर शहर की कॉलोनियों में आपको ऐसे कई घर मिल जाएंगे, जहां सीनियर सिटीजन अकेले जिंदगी जी रहे होंगे. ऐसे लोग जिनके बच्चे किसी दूसरे शहर, राज्य या विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं, और बेटियों की शादी हो जाती है, ऐसे में वो अकेले हो जाते हैं. उनका ख्याल रखने वाला और पूछने वाला कोई नहीं होता, ऐसे में कई बार ये सीनियर सिटीजन किसी अपराध का भी शिकार हो जाते हैं. इन सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को लेकर भोपाल के बागसेवनिया थाना प्रभारी ने एक नई पहल शुरू की है.

थाना प्रभारी अमित सोनी ने कॉलोनी के सभी वरिष्ठ नागरिकों से उनके संपर्क नंबरों की सूची भी तैयार की, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस उनसे सीधे संपर्क कर सके. साथ ही, सभी को थाना और पुलिस अधिकारियों के जरूरी संपर्क नंबर उपलब्ध कराए गए और भरोसा दिलाया गया कि किसी भी तरह की परेशानी, संदेह या आपात स्थिति में वे बिना झिझक पुलिस से संपर्क कर सकते हैं.

रहवासियों ने की थाना प्रभारी की तारीफ

इस पहल की रहवासियों ने सराहना की और पुलिस का आभार जताया. वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि इस तरह के अभियान से उन्हें न केवल सुरक्षा का एहसास होता है, बल्कि साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता भी बढ़ती है. बागसेवनिया थाना पुलिस का यह अभियान क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश देता है कि पुलिस न केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करती है, बल्कि अपराध से पहले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रही है.

सीनियर सिटीजन से मिले थाना प्रभारी (ETV Bharat)

थाना प्रभारी ने बताया कैसा आया ख्याल

बागसेवनिया थाना प्रभारी अमित सोनी ने बताया "सीनियर सिटीजंस की सुरक्षा को लेकर हमने एक मुहिम शुरू की है. जिसमें साइबर फ्रॉड को लेकर मेरे मन में विचार आया कि अधिकतर डिजिटल फ्रॉड बुजुर्गों के साथ ही हो रहे हैं. हमारे क्षेत्र में बहुत से रिटायर्ड अधिकारी और सीनियर सिटीजन रहते हैं. जिनकी सुरक्षा को लेकर मैंने अपनी टीम के साथ अपने क्षेत्र में सभी सीनियर सिटीजंस की लिस्ट बनवाई और उनसे मिलने गया.

मैंने उनसे संवाद किया और उन्हें किसी भी परेशानी के वक्त सीधे अधिकारियों और थाना बागसेवनिया से संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दिए. मैंने सभी से कहा कि किसी भी तरह के डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए अगर आपके पास कोई भी फोन या वीडियो कॉल आता है, अगर आपके साथ कोई दबाव बनाता है, तो हमें सूचित करें. जिससे हम आपको सुरक्षित कर सकें."

DCP बोले-दूसरे थानों में भी शुरू करूंगा मुहिम

डीसीपी विवेक सिंह ने बताया "बागसेवनिया थाना प्रभारी ने एक अच्छी मुहिम शुरू की है. जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी सीनियर सिटीजन से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा को लेकर बात की. हमने देखा है कि अभी साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर यह अच्छी मुहिम है और मैं सभी थानों में इस मुहिम को शुरू करूंगा."

कॉलोनी के अध्यक्ष बोले- हमें बहुत अच्छा लगा

वहीं इस पहल को लेकर अरविंद विहार कॉलोनी के अध्यक्ष संजय दीक्षित ने बताया "थाना प्रभारी की यह बहुत ही अनुकरणीय पहल है. इस कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं, अधिकतर सभी 90 साल के आसपास के हैं और सभी अकेले रहते हैं. उनके बच्चे सभी बाहर रहते हैं. उन्होंने सभी से चर्चा की और उनके साथ रह रहे केयर टेकरों की भी जानकारी ली. जब पुलिस आपके घर जाकर आपकी सुरक्षा की बात करती है, तो बहुत अच्छा लगता है. हम थाना प्रभारी के साथ हैं. हमें कभी भी जरूरत होगी, हम फोन करेंगे और अपनी जानकारी देंगे."

मेरा बेटा देश की और भोपाल पुलिस कर रही हमारी सुरक्षा

रिटायर्ड नेवी ऑफिसर आरएन प्रसाद ने बताया "पुलिस कि इस मुहिम से हमें संभल मिलता है और सुरक्षा का एहसास होता है. मैं और मेरी पत्नी यहां अकेले रहते हैं. अगर पुलिस ना हो तो कोई कभी भी घटना घट सकती है, लेकिन पुलिस का डर हमारी सुरक्षा है, मेरा एक बेटा आर्मी में शहीद हो चुका है और एक बेटा नेवी में है. जो देश की सुरक्षा कर रहा है और भोपाल पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है.