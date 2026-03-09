ETV Bharat / state

भोपाल के बाग उमराव दूल्हा इलाके में लगी भीषण आग, 10 किलोमीटर दूर से दिखा धुंआ

भोपाल में 3 मंजिला मकान की छत पर भीषण आग, आधा दर्जन फायर बिग्रेड गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग.

Bhopal 3 story building fire
भोपाल के 3 मंजिला मकान की छत पर भीषण आग
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 8:35 PM IST

रिपोर्ट: सैय्यद आबिद मुमताज

भोपाल: ऐशबाग थाना अंतर्गत बाग उमराव दूल्हा इलाके में 3 मंजिला मकान की छत पर भीषण आग लग गई. आग लगने से रहवासी इलाके में दहशत फैल गई. आग की खबर मिलते ही आसपास के फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. इसके बाद बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका. आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है. वहीं, पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

10 किलोमीटर दूर से दिखने लगा धुंआ

भोपाल के बाग उमराव दूल्हा इलाके में एक मकान की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि उसका धुंआ 10 किलोमीटर से दिखाई दे रहा था. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में तेल के टिन रखे थे. जिसमें अचानक आग लग गई. इसके बाद देखते ही देखते आग फैलने लगी और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो गया.

आधा दर्जन फायर बिग्रेड गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग

घटना की जांच में जुटी पुलिस

आग को बुझाने के लिए तुरंत फायर स्टेशन से दमकलें मौके पर पहुंची. दमकल विभाग ने कड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया. वहीं, ऐशबाग थाना प्रभारी संदीप पवार भी दल बल के साथ मोके पर पहुंच गए थे. टीआई संदीप पवार ने बताया कि "आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है. आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है."

Bhopal 3 story building fire
भोपाल के बाग उमराव दूल्हा इलाके में लगी भीषण आग

आधा दर्जन फायर बिग्रेड की गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग

Bhopal fire incident
10 किलोमीटर दूर से दिखा धुंआ

बाग उमराव दूल्हा इलाके में आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकलें पहुंची. ऐशबाग, बाग उमराव दूल्हा क्षेत्र के रास्ते संकरे होने की वजह से दमकलों को मौके पर पहुंचने में समय लगा. जहां आग लगी, वहां बाजार भी है और कपड़ों सहित अन्य सामान भी मिलता है. इसके साथ ही इस बिल्डिंग के नीचे मीट की दुकान भी है. वहीं, ईद की खरीदारी की वजह से वहां भीड़ भी बहुत अधिक थी. गनीमत रही कि जल्द ही आधा दर्जन फायर बिग्रेड की गाड़ियों ने आग बुझा दी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

संपादक की पसंद

