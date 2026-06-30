धीरेंद्र शास्त्री ने शादी को लेकर दिया अपडेट, सिया-केतन मामले को देख बताया कैसा हो जीवनसाथी
पुणे के केतन हत्याकांड मामले पर धीरेंद्र शास्त्री का बयान, बच्चों में संस्कारों की कमी, अपनी शादी के बारे में भी दिया अपडेट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 4:14 PM IST
भोपाल: पुणे में केतन हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवती सिया गोयल और उसके साथी चेतन चौधरी के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं और माता-पिता को बड़ी सलाह दी है. पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह घटना मूर्खता, नासमझी और प्रेम के अंधेपन की घटना है. उन्होंने युवाओं से सलाह दी है कि साथी सुंदर नहीं, समझदार जरूर हो, तो जिंदगी अच्छी निकलेगी. जिंदगी में ऐसा साथी हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेगा.
केतन हत्याकांड पर बोले धीरेंद्र शास्त्री, संस्कारों की कमी
राजधानी भोपाल में निजी कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि "संस्कारों की कमी की वजह से बच्चे-बच्चियों के द्वारा अपराध बढ़ गए हैं. कानून दंड दे सकता है, नीतियां बनाई जा सकती है, लेकिन संस्कार माता-पिता ही दे सकते हैं. मेरा अभिभावकों को एक संदेश है कि अपने बच्चों को संस्कार से परिपूर्ण करना है, तो सनातन परंपरा के अनुसार संस्कार दें. यदि माता-पिता सिर्फ बोलकर संस्कार देने की कोशिश करेंगे, तो कुछ नहीं होगा.
माता-पिता को उन संस्कारों पर खुद चलकर दिखाना होगा, ताकि बच्चे संस्कारवान बनेंगे और विचारों का परिवर्तन होगा. पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना को लेकर कहा कि यह जो घटना हुई है यह मूर्खता, नासमझी और प्रेम के अंधेपन की घटना है. मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रेम जरूर करो. मैं यह नहीं कहता कि प्रेम न करें, महोब्बत बुरी नहीं है, लेकिन माता-पिता से जरूरी नहीं है."
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मैं जल्द घर बसाउंगा, अफवाहें न उड़ाएं
उधर इंदौर और पुणे जैसी घटनाओं के बाद युवाओं के शादी को लेकर दूरी बनाए जाने के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि "हम शादी से दूर नहीं गए हैं. ऐसी अफवाहें न उड़ाई जाएं, हम इसके लिए तैयार हैं. आप चिंता न करें हम जल्दी घर बसाएंगे. उन्होंने इंदौर और पुणे जैसी घटनाओं को लेकर कहा कि ऐसे मामले हमेशा से दोनों पक्षों की तरफ से चले आ रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज कल सिंगल लाइफ स्टाइल की विचारधारा आ रही है, वह कुछ भय के कारण अंदर का आत्मविश्वास डगमगाया है. मैं युवाओं को यही कहूंगा कि साथी सुंदर नहीं, बल्कि समझदार जरूर चुनें. तो जिंदगी अच्छी निकलेगी, जिंदगी में वह कदम से कदम मिलाकर चलेगा."