मध्य प्रदेश के एक गांव ने उठाई कसम, नुकसान उठाएंगे पराली नहीं जलाएंगे

देश में पराली जलाने में सबसे आगे रहने वाले मध्य प्रदेश से अच्छी खबर, बाग मुगालिया गांव ने पराली न जलाने की कसम खाई है.

MP VILLAGE NO STUBBLE BURNING
मध्य प्रदेश के इस गांव में नहीं जलेगी पराली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 7:54 AM IST

Updated : November 18, 2025 at 9:26 AM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

भोपाल: खेत में फसल कटने के बाद उसके अवशेष या कहें पराली जलाने से न केवल मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है, बल्कि इससे मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव होता है. वहीं वातावरण में प्रदूषण बढ़ने के साथ ईको सिस्टम भी प्रभावित होता है. इसके बाद भी 15 सितंबर से 13 नवंबर 2025 के बीच करीब एक महीने में पराली जलाने के 5,146 मामले दर्ज किए गए. मध्य प्रदेश ने पराली जलाने के मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया. इन सबके बीच राजधानी के एक छोटा सा गांव पराली नहीं जलाने की कसम उठाकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी उम्मीद की किरण बन रहा है.

बाग मुगालिया गांव में नहीं जलेगी पराली (ETV Bharat)

प्रकृति को बचाने नुकसान झेला, लागत बढ़ी

भोपाल शहर से सटे हुए बाग मुगालिया गांव में किसानों के करीब 70 किसानों के घर हैं. हर साल ये किसान धान या गेहूं समेत अन्य फसल लेने के बाद बची हुई पराली को खेतों में जला देते थे. इससे न केवल प्रदूषण होता था, बल्कि मिट्टी में रहने वाले जीव-जंतु भी मर जाते थे. ऐसे में किसानों ने इस बार पंचायत बैठायी और सभी ने मिलकर पराली नहीं जलाने की कसम उठाई. हालांकि इससे पहले भी इस गांव में पराली जलाने को लेकर कोई प्रशासन की कार्रवाई नहीं हुई, इसके बावजूद किसानों ने आपसी समन्वय से पर्यावरण बचाने का फैसला किया.

BAG MUGALIA VILLAGE NO BURN PARALI
पराली जलाने से होने वाले नुकसान (ETV Bharat Info)

आर्थिक नुकसान के साथ अगली फसल में भी देरी

बाग मुगालिया के महेंद्र परमार ने बताया कि "किसान खेतों की अगली फसल की बुवाई और खेत को जल्दी साफ करने के चक्कर में पराली जलाते थे, लेकिन इस बार गांव के लोग जागरुक हैं. बाग मुगालिया के किसानों ने पराली नहीं जलाई. इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ अगली बुवाई में भी 15 दिनों की देरी हुई. महेंद्र परमार ने बताया कि खेत से पराली काटने या इसे मिट्टी में मिलाने में काफी खर्च आता है. साथ ही समय और श्रम भी ज्यादा लगता है, लेकिन इस बार किसानों ने ठान लिया था कि भले ही नुकसान झेल लें, लेकिन पराली नहीं जलाएंगे."

MP Farmers initiative save nature
राजा भोज के वंशज, प्रकृति को बचाना कर्तव्य (ETV Bharat)

राजा भोज के वंशज, प्रकृति को बचाना कर्तव्य

युवा किसान अभिषेक परमार ने बताया कि "भोपाल में परमार वंश के राजा भोज का शासन था. बाग मुगालिया में अधिकतर किसान उन्हीं के वंशज हैं. जिस प्रकार राजा भोज ने भोपाल को प्रकृति के बीच बसाया था. हम भी चाहते हैं कि भोपाल उसी प्रकार हरियाली से युक्त रहे. अभिषेक परमार ने बताया कि हमारे पहले गांव में लोग पराली जलाते थे, लेकिन बाग मुगालिया में रहने वाले सरकारी कर्मचारी निरंतर किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित करते थे. इसका असर भी किसानों में हुआ और उन्होंने इस बार खेतों में पराली नहीं जलाने का निर्णय लिया."

Bagh Mugalia Village No Burn Parali
पराली न जलाने की किसानों ने उठाई कसम (ETV Bharat)

बाग मुगालिया के रहवासी किसानों का करेंगे सम्मान

बाग मुगालिया एक्टेंशन में रहने वाले उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "एक तरफ पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर वन है. वहीं बाग मुगालिया गांव के किसानों ने खेत में पराली नहीं जलाने का निर्णय लिया है. इससे जहां उनकी बुवाई देरी से हो रही है, वहीं उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है. तिवारी ने कहा कि गांव के किसानों का यह निर्णय पूरे देश के किसानों के लिए अनुकरणीय है.

BAG MUGALIA VILLAGE NO BURN PARALI
पराली नहीं जलाने के विकल्प (ETV Bharat Info)

ऐसे में बाग मुगालिया एक्टेंशन समेत अन्य नागरिकों द्वारा इन किसानों का मंगलवार को सम्मान किया जाएगा. इनमें महेंद्र परमार, अभिषेक परमार, लक्ष्मण परमार, लक्ष्मी नारायण परमार, और रमेश परमार, विजय परमार, सज्जन सिंह परमार, कैलाश परमार, रामनारायण परमार और भगवान सिंह समेत अन्य किसान शामिल हैं."

पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति

हाल में ही जारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इको सिस्टम मानिटरिंग एंड माडलिंग फ्राम स्पेस (Creams) की रिपोर्ट के अनुसार 15 सितंबर से 13 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 5,146 मामले दर्ज किए गए. जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब में 4,734, उत्तर प्रदेश में 2,783 और राजस्थान में 1,856 मामले दर्ज किए गए. वहीं साल 2024 में भी 14 सितंबर से 14 नवंबर के बीच देश में पराली जलाने की सर्वाधिक 8,017 घटनाएं में दर्ज की गई थी. हालांकि इसी अवधि में इस साल प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है.

