ग्रामीण महिलाओं की बदरवास ब्रांड की जैकेट, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक डिमांड

शिवपुरी की ग्रामीण महिलाओं की जैकेट बनी ब्रांड. बदरवास की जैकेट की कई राज्यों में भारी डिमांड. सालाना टर्न ओवर 20 लाख के पार पहुंचा.

Badarvas brand jacket Shivpuri
ग्रामीण महिलाओं की बदरवास ब्रांड जैकेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की सामूहिकता आर्थिक आजादी की मिसाल पेश कर रही है. ऐसा ही एक उदाहरण है शिवपुरी जिले के बदरवास की महिलाओं का समूह, जो बदरवास के नाम को ब्रांड के रूप में स्थापित कर रही हैं. बदरवास की महिलाओं द्वारा तैयार डिजाइनर जैकेट मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, लखनऊ, दिल्ली तक तारीफ बटोर रही है. इस कंपनी से क्षेत्र की करीबन 150 ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से और 350 महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं.

3 साल पहले शुरू की कंपनी, 20 लाख पहुंचा टर्नओवर

बदरवास जैकेट प्रोड्यूसर कॉपरेटिव लिमिटेड की डायरेक्टर सीमा जाटव बताती हैं कि "3 साल पहले शुरू हुई महिलाओं की कंपनी का एक साल का टर्नओवर करीबन 20 लाख पहुंच गया है. क्षेत्र में अलग-अलग स्तर पर जैकेट का काम पहले से होता आ रहा था, लेकिन इस काम में रूचि रखने वाली महिलाओं को जोड़कर 3 साल पहले काम शुरू किया था. इस समय कुछ चुनिंदा महिलाएं ही थीं लेकिन जब बिक्री बढ़ी तो महिलाओं का उत्साह भी बढ़ता गया.

बदरवास ब्रांड की जैकेट की दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक डिमांड (ETV Bharat)

विभाग की मदद से महिलाओं के समूह को कंपनी का आकार मिला गया और इसका नाम रखा गया बदरवास जैकेट प्रोड्युसर कॉपरेटिव लिमिटेड. वे बताती हैं कि आज इस समूह से बदरवास की 350 महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं. इसमें काम करने वाली हर महिला कंपनी की शेयर होल्डर है."

'घर के साथ सिलाई का भी काम कर रही महिलाएं'

डायरेक्टर सीमा जाटव बताती हैं कि "काम में फिनिशिंग लाने के लिए विभाग की मदद से 20 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अहमदाबाद भेजा गया. वहां से लौटी महिलाओं ने साथी दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग दी. कंपनी में 150 महिलाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं.

Shivpuri designer jackets
3 साल पहले शुरू की कंपनी, 20 लाख पहुंचा टर्नओवर (ETV Bharat)

महिलाएं घर के काम से फ्री होकर जैकेट सिलाई का काम करती हैं. इन महिलाओं को हर दिन 8 से 10 जैकेट सिलाई का टारगेट दिया जाता है. कंपनी का माल मध्य प्रदेश के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर तक जा रहा है. ऑर्डर बढ़ाने और कंपनी को बेहतर रूप से चलाने के लिए कंपनी में एक सीईओ भी रखा गया है."

'रिसर्च से लेकर डिजाइन तक कर रहीं महिलाएं'

कंपनी के सीईओ एकलव्य वाजपेयी बताते हैं कि "कंपनी से जुड़ी सभी महिलाएं शेयर होल्डर के रूप में जुडी हैं. उन्हें मार्केट रेट से ज्यादा पेमेंट किया जाता है. कंपनी में करीबन 35 महिलाओं को मंथली वेतन पर भी रखा गया है. जिन दीदी की स्किल कम है लेकिन काम का जज्बा है, उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, ताकि बाजार के कॉम्पटिशन में टिकने वाली क्वालिटी जैकेट बनाकर दे सकें. सीजन के हिसाब से लगातार नई-नई डिजाइन और पैटर्न वाली जैकेट को देखकर उन्हें डिजाइन किया जा रहा है और यह सभी काम दीदियां ही करती हैं."

Shivpuri Women sewing jackets
रिसर्च से लेकर डिजाइन तक कर रहीं महिलाएं (ETV Bharat)

'कपड़े के वेस्ट मटेरियल पर कर रहे काम'

सीईओ एकलव्य वाजपेयी बताते हैं कि "जैकेट बनाने के दौरान काफी कपड़ा वेस्ट के रूप में बच रहा था, इसके बारे में शुरूआत से ही सोच रहे थे कि इसका उपयोग कैसे किया जाए. हाल ही में दिल्ली गए तो वहां कलरफुल कुर्तियां और इमोजी देखीं, इसके बाद अब वेस्ट मटेरियल से इमोजी और कलरफुल कुर्तियां बना रहे हैं. इमोजी 30 से 50 रुपए तक में बिक रही हैं.

