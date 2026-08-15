भोपाल के बड़े तालाब का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, 2 साल तक प्यास बुझा सकता है इतना पानी
भोपाल के बड़े तालाब का वाटर लेवल पहुंचा 1665.50 फीट,पूर्ण जलस्तर से 1.30 फीट दूर. भदभदा के गेट खुलने का इंतजार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 10:55 PM IST
भोपाल: राजधानी में बीते 3 दिनों में हुई झमाझम बारिश ने जहां शहर के नदी-नालों को उफान पर ला दिया. वहीं निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी भी बढ़ाई. लेकिन इसी बारिश ने राजधानी के लिए बड़ी राहत भी दी है. भोपाल की जीवनरेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब का जलस्तर महज 3 दिनों में करीब साढ़े 5 फीट बढ़ गया है.
तालाब अब अपने पूर्ण जलस्तर से महज 1.30 फीट दूर है. ऐसे में यदि कैचमेंट एरिया में थोड़ी और बारिश होती है तो भदभदा डैम के गेट खोले जाने की संभावना बन सकती है. नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इतना पानी अगले 2 साल तक शहरवासियोx की जरुरत को पूरा कर सकता है.
3 दिन की बारिश से साढ़े 5 फीट बढ़ा बड़े तालाब का जलस्तर
भोपाल में हुई तेज बारिश का सबसे बड़ा असर बड़े तालाब पर दिखाई दिया है. महज 3 दिनों में ही तालाब का जलस्तर करीब 5.5 फीट बढ़ गया. बड़े तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है, जबकि अभी जलस्तर 1665.50 फीट तक पहुंच चुका है, यानी तालाब अपने पूर्ण जलस्तर से केवल 1.30 फीट नीचे है. ऐसे में यदि आगे लगातार बारिश होती है तो बड़ा तालाब जल्द ही लबालब हो सकता है.
बारिश और हुई तो खुल सकते हैं भदभदा के गेट
बड़े तालाब का जलस्तर लगातार बढ़ने की स्थिति में पानी को नियंत्रित करने के लिए भदभदा डैम के गेट खोलने पड़ सकते हैं. भदभदा से छोड़ा गया पानी आगे केरवा डैम की ओर पहुंचेगा. इससे केरवा डैम के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होगी. फिलहाल बारिश का दौर जारी रहने से जल संसाधन विभाग की निगाह बड़े तालाब और उसके कैचमेंट एरिया पर बनी हुई है.
प्रदेश में औसत से 12 फीसदी कम बारिश
मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बावजूद 1 जून से 15 अगस्त तक प्रदेश में दीर्घावधि औसत की तुलना में 12 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा औसत से 18 फीसदी कम है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में यह कमी 6 फीसदी है. इसके बावजूद भोपाल समेत पश्चिमी मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई है. वहीं रीवा, मैहर और मुरैना जैसे जिलों में बारिश की कमी ज्यादा बनी हुई है.
कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में नर्मदापुरम, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर और पांढुर्णा में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
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सक्रिय हैं कई मौसमी प्रणालियां
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, "दक्षिण-पूर्व झारखंड और आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके अलावा मानसून ट्रफ और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर शियर जोन भी सक्रिय है. इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है."