भोपाल का बड़ा तालाब छलका, भदभदा डैम का गेट खुला, 1666.80 फीट पर पहुंचा जलस्तर
भोपाल में सुबह से शाम तक 95 मिमी बारिश, बड़ा तालाब लबालब, मुनादी कर लोगों को किया गया अलर्ट. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 10:40 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को बड़ा तालाब लबालब हो गया. तालाब का जलस्तर एफटीएल 1666.80 फीट पर पहुंचते ही भदभदा डैम से अतिरिक्त पानी की निकासी शुरू कर दी गई. शाम करीब 6 बजे महापौर मालती राय ने पूजा-अर्चना के बाद गेट नंबर-6 खोला. इस दौरान एमआईसी सदस्य रवींद्र यति, नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन समेत अधिकारी गण मौजूद रहे. इधर, गेट खुलते ही भदभदा से पानी कलियासोत की ओर बहने लगा. बता दें कि इस सीजन में पहली बार डैम के गेट खोले गए हैं.
एक दिन पहले सिर्फ 0.30 फीट बाकी था, शुक्रवार को छलक गया तालाब
गुरुवार को बड़े तालाब का जलस्तर 1666.50 फीट दर्ज किया गया था. तालाब के पूर्ण भराव स्तर यानि एफटीएल 1666.80 फीट होने में सिर्फ 0.30 फीट पानी की जरूरत थी. शुक्रवार को कैचमेंट क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद पानी की आवक बढ़ी और शाम तक झील अपने पूर्ण भराव स्तर तक पहुंच गई. तालाब में करीब 9 एमसीएफ प्रति घंटे पानी पहुंच रहा था. ऐसे में जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए भदभदा डैम का गेट नंबर-6 खोला गया.
मुनादी कर लोगों को किया अलर्ट, निचले इलाकों पर नजर
भदभदा से पानी छोड़े जाने के बाद नगर निगम और प्रशासन ने भदभदा-कलियासोत क्षेत्र में एहतियात बढ़ा दी है. मुनादी कर पिकनिक मनाने पहुंचे लोगों, मछली पकड़ने वालों और मवेशी चराने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क किया गया, ताकि पानी का बहाव बढ़ने की स्थिति में किसी तरह की परेशानी न हो.
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सुबह से शाम तक 95 मिमी, एक घंटे में 18 मिमी बारिश
भोपाल में शुक्रवार को बारिश का दौर सुबह से शाम तक जारी रहा. सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक 95 मिमी बारिश रिकार्ड हुई. इसके बाद शाम 6:30 बजे तक सिर्फ एक घंटे में 18 मिमी पानी बरसा. इस तरह दिनभर में कुल 113 मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश लगातार होती रही, लेकिन शहर के ज्यादातर हिस्सों में बड़े पैमाने पर जलभराव नहीं हुआ.
2019 में सबसे ज्यादा 25 बार खुले थे भदभदा के गेट
भदभदा डैम वर्ष 1965 में बना था और अब इसकी उम्र 61 साल है. डैम में कुल 11 गेट हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2018 में एक बार भी गेट नहीं खुले, जबकि 2019 में सबसे ज्यादा 25 बार गेट खोले गए. 2020 में 11, 2021 में शून्य, 2022 में 17, 2023 में 2, 2024 में 10 और 2025 में 4 बार गेट खोले गए. 2026 में शुक्रवार को पहली बार गेट नंबर-6 खोला गया.