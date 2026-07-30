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भोपाल की लाइफलाइन बचाने NGT सख्त, नगर निगम समेत 4 एजेंसियों को नोटिस

भोपाल बड़े तालाब को बचाने के लिए NGT सख्त,भोपाल नगर निगम समेत 4 एजेंसियों को नोटिस,FTL के अवैध कब्जे में विधायक और पूर्व IPS शामिल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION NOTICE
बड़े तालाब को बचाने के लिए एनजीटी सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी की लाइफलाइन माने जाने वाले बड़े तालाब को बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानि एनजीटी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. एनजीटी ने भदभदा क्षेत्र के पास फुल टैंक लेवल में डंपरों से अवैध मिट्टी भराव पर भोपाल नगर निगम, कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एप्को को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. वहीं दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल की इस सख्ती के बाद नगर निगम ने भी बड़े तालाब की जमीन पर कब्जा करने वाले विधायक, पूर्व आईपीएस अधिकारियों और रसूखदार कारोबारियों के नामों की सूची सार्वजनिक कर दी है.

अवैध मिट्टी भराव मामले में चार सदस्यीय समिति गठित

एनजीटी की सेंट्रल बेंच ने बड़े तालाब के एफटीएल क्षेत्र में हो रहे मिट्टी भराव को गंभीर पर्यावरणीय अपराध माना है. ट्रिब्यूनल का कहना है कि इससे जलाशय के प्राकृतिक स्वरूप और जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इस मामले की जमीनी जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की गई है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वेटलैंड अथॉरिटी और कलेक्टर प्रतिनिधि शामिल हैं. यह समिति 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिस पर अगली सुनवाई एनजीटी में 28 सितंबर को होगी.

MLAS ILLEGALLY OCCUPY BHOPAL FTL
एफटीएल क्षेत्र में विधायक और रसूखदारों का अवैध कब्जा (ETV Bharat)

विधायक और रसूखदारों के कब्जों पर रिपोर्ट हुई सार्वजनिक

बता दें कि रसूखदारों को बचाने के आरोपों के बीच नगर निगम ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी स्थिति साफ की है. निगम द्वारा पेश सूची में विधायक विष्णु खत्री, उनके रिश्तेदार, पूर्व आईपीएस मैथिलीशरण गुप्त और बड़े बिल्डरों-कारोबारियों के पक्के निर्माण और मैरिज गार्डन शामिल हैं. निगम ने बताया कि बड़े तालाब क्षेत्र में कुल 303 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 246 पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है.

NGT NOTICE BHOPAL NAGAR NIGAM
बड़े तालाब को बचाने के लिए एनजीटी सख्त (ETV Bharat)

कानूनी पेच फंसा, टास्क फोर्स का निर्णय

निगम के अनुसार 15 मामलों में हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, जबकि 53 निर्माणों को 16 मार्च 2022 से पुराना बताकर अलग श्रेणी में रखा गया है. हालांकि 2022 से पहले के इन अवैध कब्जों और निर्माणों पर आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका अंतिम फैसला गठित टास्क फोर्स समिति करेगी. नगर निगम के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार के अनुसार "यह समिति जो भी निर्णय लेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अभी 16 मार्च 2022 के बाद बने अवैध कब्जों पर ही कार्रवाई हो रही है. जबकि आगे समिति के निर्णय के आधार पर अन्य संपत्तियों का निर्णय लिया जाएगा.

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