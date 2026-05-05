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बड़े तालाब में सुरक्षा से खिलवाड़, 50 से अधिक नाव के लाइसेंस सालों से पेंडिंग, नगर निगम बेखबर

बरगी डैम क्रूज हादसे के बाद प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, भोपाल के बड़े तालाब में बोटिंग पर अस्थाई रोक.

bhopal boating Temporary ban
भोपाल बड़े तालाब में बोटिंग पर अस्थाई रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:49 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 8:01 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद प्रदेश भर में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. इसके बावजूद भोपाल स्थित बड़े तालाब के बोट क्लब में हालात नहीं बदले हैं. यहां कई ऐसी बोट हैं जो बिना लाइसेंस के ही संचालित हो रही हैं. नगर निगम के अधिकारियों को नगर निगम और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई जा रहीं बोटों की स्पष्ट संख्या भी नहीं मालूम है.

बड़े तालाब में पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़

जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने की घटना के पांच दिन बाद भी भोपाल बोट क्लब के हालात नहीं बदले हैं. यहां निजी नाविकों द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. बड़े तालाब पर वर्तमान समय में 50 से अधिक निजी नाविकों द्वारा नावें चलाई जा रही हैं, लेकिन नगर निगम के पास इनकी कोई जानकारी ही नहीं है और न ही निजी नाविकों ने बीते कई सालों से नाव चलाने के लाइसेंस को रिन्यू कराया है.

अतिक्रमण मानकर जब्त करने की कार्रवाई स्टार्ट (ETV Bharat)

बिना लाइसेंस संचालित हो रही निजी नावें

बड़े तालाब के बोट क्लब पर बिना लाइफ जैकेट और पर्याप्तों के सुरक्षा इंतजाम के नावों का संचालन जारी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है. जबलपुर क्रूज हादसे से भोपाल नगर निगम ने अब तक कोई सबक नहीं लिया है. बोट क्लब और शीतलदास की बगिया पर संचालित कई निजी नावें नियमों को दरकिनार कर बेखौफ चलाई जा रही हैं. हैरानी की बात यह है कि बीते कई सालों से अधिकतर निजी नाविक ने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया है.

नावों के संचालन पर अस्थाई रोक

नगर निगम के पास ऐसा कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पर्यटन विकास निगम के अलावा कितनी निजी नावें संचालित हो रही हैं. यह स्थिति निगरानी तंत्र की कमजोरियों को उजागर करती है. नगर निगम द्वारा संचालन पर अस्थाई रोक लगाने के बाद मालिकों ने नावों को खड़ा कर दिया है, लेकिन निगम प्रशासन ने न तो किसी संचालक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की और न ही सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया है. नावों के संचालन पर रोक के बाद बड़ा तालाब बिल्कुल खाली नजर आ रहा है.

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50 से अधिक नाव के लाइसेंस सालों से पेंडिंग (ETV Bharat)

जर्जर सुरक्षा उपकरण बढ़ा रहे खतरा

निजी नावों के सुरक्षा उपकरणों की स्थिति और भी चिंताजनक है. कई नावों में लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं हैं और जहां हैं भी तो वे सालों पुराने हो चुके हैं. खराब और जर्जर हालत में हैं. कई जैकेट के बेल्ट टूट चुके हैं, जिससे आपात स्थिति में उनका उपयोग करना भी हादसे को आमंत्रण देता है. इसके बावजूद पर्यटकों को बिना सुरक्षा के नाव में बैठाया जा रहा है.

Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident
नावों के संचालन पर अस्थाई रोक (ETV Bharat)

अतिक्रमण मानकर जब्त करने की कार्रवाई स्टार्ट

नाविक अजय कुरी ने बताया, "नगर निगम ने सभी बोट को खड़ा करवा दिया है, जिनके पास लायसेंस नहीं है उनको अतिक्रमण मानकर जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. एमपीटी की करीब 125 बोट हैं और नगर निगम ने दो बोट बचाव कार्य के लिए लगाकर रखी है."

झील संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रमोद मालवीय ने कहा, "बड़े तालाब में नाव चलाने के लिए किसी ने भी लाइसेंस नहीं दिया है. इसलिए तालाब में नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. अगर जल्द ही लाइसेंस रिन्यू नहीं कराए जाते हैं, तो नावों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : May 5, 2026 at 8:01 PM IST

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