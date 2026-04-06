ETV Bharat / state

भोपाल की धड़कन बड़ा तालाब किनारे अवैध कब्जे चिह्नित, भदभदा से बुलडोजर मुहिम शुरू

भोपाल के बड़ा तालाब किनारे अवैध कब्जे हटाने की मुहिम ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल में बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है. सोमवार को भदभदा क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 9 दुकानों को हटाया गया. प्रशासन ने तालाब के चारों ओर कुल 347 अतिक्रमण चिह्नित किए हैं, जिन्हें अगले 15 दिन में हटाने का लक्ष्य रखा गया है.

एफटीएल से 50 मीटर के दायरे के अवैध कब्जे निशाने पर

पिछले दो महीने से जिला प्रशासन अतिक्रमण को चिह्नित कर रहा था. टीटी नगर एसडीएम वृत्त के गौरा गांव, बिसनखेड़ी में सबसे ज्यादा कब्जे मिले. बैरागढ़, बहेटा में भी लोगों ने तालाब की सीमा पर निर्माण कर लिए हैं. एसडीएम अर्चना शर्मा द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया. मौके पर भारी भीड़ जुटी, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया.

भोपाल नगर निगम की भदभदा से बुलडोजर मुहिम शुरू (ETV BHARAT)

एसडीएम अर्चना शर्मा के अनुसार "16 मार्च 2022 के बाद बने सभी निर्माण भोज वेटलैंड रूल्स के तहत अवैध माने जाएंगे और हटाए जाएंगे. साथ ही तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) से 50 मीटर के दायरे में बने निर्माण पर विशेष कार्रवाई की जा रही है."