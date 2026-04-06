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भोपाल की धड़कन बड़ा तालाब किनारे अवैध कब्जे चिह्नित, भदभदा से बुलडोजर मुहिम शुरू

भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब किनारे दुकानों और मकानों पर बुलडोजर गरजना शुरू. लगातार 15 दिन चलेगा अभियान.

Bhopal bada talab Encroachments
भोपाल के बड़ा तालाब किनारे अवैध कब्जे हटाने की मुहिम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
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भोपाल : राजधानी भोपाल में बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है. सोमवार को भदभदा क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 9 दुकानों को हटाया गया. प्रशासन ने तालाब के चारों ओर कुल 347 अतिक्रमण चिह्नित किए हैं, जिन्हें अगले 15 दिन में हटाने का लक्ष्य रखा गया है.

एफटीएल से 50 मीटर के दायरे के अवैध कब्जे निशाने पर

पिछले दो महीने से जिला प्रशासन अतिक्रमण को चिह्नित कर रहा था. टीटी नगर एसडीएम वृत्त के गौरा गांव, बिसनखेड़ी में सबसे ज्यादा कब्जे मिले. बैरागढ़, बहेटा में भी लोगों ने तालाब की सीमा पर निर्माण कर लिए हैं. एसडीएम अर्चना शर्मा द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया. मौके पर भारी भीड़ जुटी, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया.

भोपाल नगर निगम की भदभदा से बुलडोजर मुहिम शुरू (ETV BHARAT)

एसडीएम अर्चना शर्मा के अनुसार "16 मार्च 2022 के बाद बने सभी निर्माण भोज वेटलैंड रूल्स के तहत अवैध माने जाएंगे और हटाए जाएंगे. साथ ही तालाब के फुल टैंक लेवल (FTL) से 50 मीटर के दायरे में बने निर्माण पर विशेष कार्रवाई की जा रही है."

इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कब्जे

सोमवार को प्रशासनिक टीम ने भदभदा इलाके में पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की. इसके बाद कई लोगों ने कार्रवाई से पहले ही अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया. टीटी नगर एसडीएम सर्कल के गौरा गांव और बिसनखेड़ी में सबसे ज्यादा अतिक्रमण पाए गए. इसके अलावा बैरागढ़ और बहेटा क्षेत्रों में भी तालाब की सीमा पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए गए हैं.

Bhopal bada talab Encroachments
एफटीएल से 50 मीटर के दायरे के अवैध कब्जे निशाने पर (ETV BHARAT)

अतिक्रमण हटाने का शेड्यूल इस प्रकार है

  • 10 अप्रैल : हलालपुरा
  • 11 अप्रैल : बैरागढ़ (काशियाना बंगले के पीछे)
  • 12-13 अप्रैल : सेवनिया गोंड
  • 15-16 अप्रैल : बैरागढ़ (मकान, मैरिज गार्डन)
  • 17 अप्रैल : हुजूर तहसील
  • 18-19 अप्रैल : टीटी नगर
  • 20 अप्रैल : बैरागढ़ (शेष)
  • 21 अप्रैल : हुजूर तहसील (अंतिम कार्रवाई)

मामला NGT तक पहुंचाने की तैयारी

पर्यावरणविद् राशिद नूर के मुताबिक "मामला गंभीर है और इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उठाया जाएगा. वन विहार नेशनल पार्क क्षेत्र में सीमांकन के दौरान करीब 2.5 किमी में 100 से ज्यादा पिलर लगाए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसे विशेषज्ञ वेटलैंड नियमों के खिलाफ मान रहे हैं."

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