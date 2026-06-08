हाथों में अंडरवियर लेकर निकले ऑटो चालक, भोपाल में सरकार से की ये मांग
राजधानी भोपाल में टैक्सी ड्राइवरों का फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ हल्लाबोल, हाथों में फटी अंडरवियर लेकर दिखाई आपबीती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 5:42 PM IST
भोपाल: प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. जहां महंगाई और ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान ऑटो चालकों ने हाथों में अंडरवियर लेकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की. रायसेन रोड स्थित छावनी पठार क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऑटो चालक धरने पर बैठे और ऑटो किराया बढ़ाने की मांग की.
अंडरवियर लेकर विरोध प्रदर्शन
देशभर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर टैक्सी और ऑटो चालकों ने सड़क पर उतर कर नाराजगी जाहिर की. इस दौरान वाहन चालकों ने अंडरवियर लेकर सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की. ऑटो चालकों ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्षों से किराए में कोई संशोधन नहीं किया गया है. ऐसे में उनकी आय और खर्च के बीच का संतुलन बिगड़ गया है.
बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल
प्रदर्शन के दौरान ऑटो चालकों ने फटे हुए अंडरवियर दिखाकर अपनी आर्थिक परेशानियों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया. उनका कहना था कि वाहन की किस्त, ईंधन खर्च, मरम्मत और परिवार की जिम्मेदारियों के बाद इतनी भी बचत नहीं हो पाती कि जीवन की सामान्य जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकें.
बढ़ती महंगाई से जूझ रहे ऑटो चालक
ऑटो संगठन के अध्यक्ष संजू अहिरवार ने बताया, "एक सीएनजी ऑटो चालक प्रतिदिन करीब 500 रुपए की गैस भरवाता है, पूरे दिन की कमाई औसतन 1200 रुपए तक होती है. इसमें से ईंधन खर्च निकालने के बाद वाहन की किस्त, रखरखाव और अन्य खर्चों को जोड़ने पर बहुत कम राशि बचती है."
सरकार से किराया बढ़ाने की मांग
प्रदर्शन में शामिल ऑटो चालक आनंद कुमार राकेश और शादाब खान ने कहा कि बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर मेहनतकश वर्ग पर पड़ रहा है. ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है, जिससे परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है.
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ऑटो चालकों ने सरकार से मांग की है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए किराया बढ़ाया जाए. किराया बढ़ने से न केवल वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि वे समय पर किस्त जमा कर अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन-पोषण भी कर सकेंगे.