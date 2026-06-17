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सहारनपुर: आरोपी नईम अब्दुल्ला को साथ लेकर नानौता पहुंची ATS की टीम, घर में घंटों चला सर्च ऑपरेशन

6 दिन बाद दोबारा नानौता पहुंची ATS: इससे पहले बीते शुक्रवार को भोपाल एटीएस और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने नानौता के रहने वाले नईम अब्दुल्ला (38 वर्ष) को उसके घर से हिरासत में लिया था. इसके तुरंत बाद उसे आगे की गहन पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल ले जाया गया था. करीब छह दिन तक भोपाल में पूछताछ करने के बाद बुधवार को जांच एजेंसियां उसे लेकर दोबारा उसके पैतृक घर पहुंचीं और उसकी निशानदेही पर विभिन्न संदिग्ध स्थानों की जांच शुरू की. सूत्रों के मुताबिक, एटीएस के उच्च अधिकारियों ने घर में मौजूद सभी जरूरी दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य संभावित साक्ष्यों की बारीकी से जांच की है.

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कस्बा नानौता के मोहल्ला अफगानान में बुधवार को उस समय अचानक भारी हलचल मच गई, जब भोपाल ATS की टीम संदिग्ध गतिविधियों के मामले में हिरासत में लिए गए नईम अब्दुल्ला को साथ लेकर उसके घर पहुंची. स्थानीय पुलिस की भारी मौजूदगी में आरोपी के घर और आसपास के पूरे क्षेत्र में एक सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था. बताया जा रहा है कि कई संदिग्ध चीजें और महत्वपूर्ण साक्ष्य जांच एजेंसियां पहले ही मुख्य आरोपी नईम अब्दुल्ला के पास से बरामद कर चुकी हैं.

परिवार के सदस्यों से भी हुई पूछताछ: जांच टीम ने नईम के परिवार के सदस्यों को भी आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण डिजिटल जानकारियां जुटाने का प्रयास किया. फिलहाल क्षेत्र में तलाशी अभियान लगातार जारी है और एजेंसी के बड़े अधिकारी अभी इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान देने से साफ बच रहे हैं. एटीएस की इस अचानक हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान मोहल्ले में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए स्थानीय पुलिस ने आसपास के पूरे रिहायशी क्षेत्र में अपनी निगरानी और गश्त काफी बढ़ा दी है.

मोहम्मद फराज केस से जुड़े हैं तार: स्थानीय लोगों के अनुसार, एटीएस टीम के पहुंचने के बाद से ही पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म बना रहा. हालांकि, अधिकारियों ने आम लोगों को इस जटिल जांच प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रखते हुए अपनी कार्रवाई को बेहद गोपनीय ढंग से आगे बढ़ाया. इस पूरी कार्रवाई पर सहारनपुर के एसएसपी अभिनंदन सिंह का कहना है कि यह बड़ी कार्रवाई दरअसल भोपाल निवासी मोहम्मद फराज से जुड़े एक देशविरोधी मामले की जांच का हिस्सा है. जांच एजेंसियों को फराज के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के दौरान कुछ ऐसे संदिग्ध संपर्कों की जानकारी मिली थी, जिनका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के देवबंद और नानौता क्षेत्र से बताया जा रहा है.

ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल जारी: इसी संदिग्ध कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए जब नईम अब्दुल्ला का नाम सामने आया, तो उसे फौरन पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां कुछ अंतरराष्ट्रीय डिजिटल संपर्कों और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी जांच एजेंसी की ओर से नईम अब्दुल्ला के खिलाफ किसी विशेष आतंकी या अन्य आरोप की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान प्राप्त होने वाले पुख्ता तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही आगे की सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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