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ATS ने संदिग्ध देश विरोधी को पकड़ा, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट भी मिले, मार्शल आर्ट सीख रहा था आरोपी

भोपाल में एटीएस ने संदिग्ध देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में युवक को किया गिरफ्तार, रिमांड पर लेकर राज उगलवा रही एजेंसी.

BHOPAL ATS ARRESTED ANTI NATIONAL
एटीएस ने संदिग्ध देश विरोधी को पकड़ा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:28 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 10:57 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने राजधानी भोपाल से एक युवक को संदिग्ध देश-विरोधी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद फराज के रूप में हुई है. एटीएस ने उसे शुक्रवार को काजी कैंप क्षेत्र से हिरासत में लेकर बाद में जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 16 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है.

क्लीनिक में काम कर रहा था आरोपी

जांच एजेंसी एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने हनुमानगंज थाना क्षेत्र के काजी कैंप से संदिग्ध देशविरोधी गतिविधियों के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच के बाद उसके खिलाफ यूएपीए सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी 16 जून तक एटीएस की रिमांड पर हैं. आरोपी स्थानीय स्तर पर एक डॉक्टर के क्लीनिक में कार्यरत था. जांच एजेंसियों को उसकी गतिविधियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुए थे, जिसके बाद उस पर निगरानी रखी जा रही थी.

देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में युवक गिरफ्तार (ETV Bharat)

पाकिस्तान से भेजी गई डिजिटल सामग्री बरामद

आरोपी कथित रूप से अफगानिस्तान में विशेष प्रशिक्षण हासिल करने की तैयारी में था. जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से कुछ संदिग्ध डिजिटल दस्तावेज और सामग्री मिलने की बात सामने आई है, जिसकी तकनीकी जांच जारी है. आरोपी के पास से बरामद की गई डिजिटल सामग्री पाकिस्तान से भेजी गई बताई जा रही है. एटीएस की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि युवक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहा था और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कुछ संदिग्ध समूहों के संपर्क में था.

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गोपनीय रूप से की गई गिरफ्तारी (ETV Bharat)

आरोपी के गतिविधियों और विदेशी संपर्क की जांच

एजेंसियां आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट, चैट रिकॉर्ड, डिजिटल गतिविधियों और विदेशी संपर्कों की जांच कर रही हैं. साथ ही उसके संभावित नेटवर्क और सहयोगियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. एजेंसियों का फोकस इस बात पर है कि आरोपी की गतिविधियां कितने समय से चल रही थीं और उसके संपर्क किन-किन लोगों तक फैले हुए थे.

गोपनीय रूप से की गई गिरफ्तारी

एटीएस ने शुक्रवार को गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई को गोपनीय तरीके से अंजाम दी. बताया जा रहा है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए स्थानीय पुलिस को भी सीमित स्तर पर ही जानकारी दी गई थी. आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद 16 जून तक रिमांड पर भेजा गया है.

इस दौरान एटीएस उससे उसके संपर्कों, डिजिटल नेटवर्क और कथित गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करेगी. फिलहाल जांच एजेंसियां मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर और आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.

Last Updated : June 12, 2026 at 10:57 PM IST

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