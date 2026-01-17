ATM काट चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, खुद की सुरक्षा के लिए रखते थे तलवार, 5 गिरफ्तार
भोपाल में एटीएम काटकर चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी के खंगाले जा रहे हैं आपराधिक रिकॉर्ड.
भोपाल: राजधानी की कोहेफिजा थाना पुलिस ने एटीएम काटकर चोरी करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.
पहचान छिपाने बदल लेते थे वाहन की नंबर प्लेट
भोपाल की कोहेफिजा पुलिस ने एटीम काटकर चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे. यह गिरोह जिस भी राज्य में चोरी करने जाता था, वहां की पहचान छिपाने के लिए वाहन की नंबर प्लेट बदल लेता था. आरोपियों के पास से एक वाहन, कई राज्यों की अलग-अलग नंबर प्लेटें, गैस कटर और गैस सिलेंडर कई तलवारें, मोबाईल फोन बरामद किए गए हैं. जिनका इस्तेमाल एटीएम मशीन को काटने में किया जाता था.
खुद की सुरक्षा के लिए रखते थे तलवार
कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया कि "आरोपी गैस कटर से एटीम काटकर चोरी करते थे. अब तक आधा दर्जन वारदातों का खुलासा कर चुके हैं. ये अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करते थे. खुद की सुरक्षा के लिए तलवार भी रखते थे. सभी आरोपियों को मेवात से गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सुनसान इलाकों में स्थित एटीएम को निशाना बनाते थे. रात के समय गैस कटर की मदद से एटीएम को काटकर नकदी निकाल लेते और तुरंत राज्य बदलकर फरार हो जाते थे, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके.
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस
कोहेफिजा थाना पुलिस को लंबे समय से इस गिरोह की तलाश थी. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी एटीएम चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं. पूछताछ के बाद चोरी की अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की उम्मीद है.
श्योपुर में पकड़ाया था एक चोर
श्योपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बायपास रोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चोरी करते हुए 1 चोर को कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई बृजराज सिंह यादव ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था. बुधवार की सुबह आरोपी श्योपुर के एटीएम मशीन में फंसे हुए पैसे निकालने के लिए पहुंचा था. एटीएम पर पहले से ही कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई बृजराज सिंह यादव मौजूद थे.
कोतवाली पुलिस को मुखबिर के माध्यम से 1 युवक के 3 दिनों से आने जाने की सूचना दी गई थी. जिसके निशानदेही पर बृजराज सिंह यादव ने आरोपी को पकड़ा. इस दौरान आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, तभी बृजराज सिंह यादव ने उसे जमीन पर पटक दिया. मौके पर एक पड़ोसी ने भी पुलिसकर्मी की आरोपी को पकड़ने में मदद की. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.