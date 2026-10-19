फटे जूते बदलने की जंग रेस जीतने से बड़ी, मिलिए गोल्ड मेडल जीतकर लौटी एथलीट लाजो सरोज से
जयपुर में हुई नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में लाजो सरोज ने अपने से बड़ी उम्र की खिलाड़ियों को पछाड़ा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:01 PM IST
भोपाल : उत्तर प्रदेश के जौनपुर के छोटे से गांव कमालपुर से निकली लाजो सरोज जब घर से निकली तो फिर कमाल ही करती गईं. दसवीं की स्टूडेंट और भारत में भविष्य की उड़नपरी लाजो सरोज के सामने दौड़ने से बड़ी चुनौती दौड़ के लिए जरूरी डाईट और स्पाईक्स (ट्रैक वाले जूते ) जुटाना है.
नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड
एमपी एथलेटिक्स एकेडमी की पे एंड प्ले प्लेयर हैं लाजो सरोज. तीन साल पहले से दौड़ना शुरू किया. स्टेट और तीन नेशनल खेल चुकी लाजो ने राजस्थान में हुए नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अपने से उम्र और तजुर्बे में बड़ी खिलाड़ियों को हराकर सोना जीता है. लाजो सरोज बताती हैं "ये जीत मेरे लिए इसलिए खास है, क्योंकि मैंने अपने से सीनियर खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड जीता है." लेकिन 10 हजार मीटर यानि दस किलोमीटर की इस दौड़ में लाजो के वो जूते जवाब दे गए. जिन्हें पापा के भेजे रुपए और अपनी सालभर की बचत से उसने खरीदे थे.
जूतों के अलावा डाईट भी बड़ी समस्या
लाजो के पिता गांव में खेत पर दिहाड़ी पर काम करने वाले किसान हैं. लाजो कहती है "मेहनत तो कितनी भी कर सकती हूं. मुझे अब अगला नेशनल जीतना है. लेकिन मेरे सामने मुश्किलें कई हैं. सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरे जूते हैं. जो इस इवेंट के बाद अगले इवेंट में दौड़ने लायक नहीं बचे हैं. दूसरा जितनी डाईट चाहिए होती है, उसकी भी दिक्कत है. ये वो बाधा रेस है, ट्रैक पर हिरण की तरह दौड़ने वाली लाजो के लिए जिन्हें पार करना आसान नहीं."
छोटे से गांव से निकलकर गोल्ड जीतने का सफर
लाजो सरोज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. वह जौनपुर उत्तर प्रदेश के जिस गांव कमालपुर से आती हैं, उस गांव हालत ये है कि अब भी लड़कियां पढ़ने-बढ़ने के मामले में परिवार में ही पीछे धकेल दी जाती हैं. दौड़ना तो ख्वाब में भी मुमकिन नहीं था. नाम भले लाजो हो. लेकिन लाजो के पिता सुरेश चंद्र सरोज ने उसे आसमान देखना सिखाया. बड़ी बहन की शादी हो गई . लेकिन पिता की दी हिम्मत और बड़े भाई की कोशिश से. सातवीं क्लास में लाजो सरोज भोपाल आ गई. स्कूल में कभी नहीं दौड़ी लेकिन भोपाल आने से पहले पिताजी ने उसे दौड़ाना शुरू किया था. रोज अभ्यास करवाते थे.
लाजो ने एक साल में कमाल किया
सालभर पहले मध्यप्रदेश एथेलेटिक्स एकेडमी के सिलेक्शन में पिछड़ी लाजो ने जैसे एक साल में पूरी कहानी पलट दी. क्या फिर सिलेक्शन के लिए कोशिश करोगी, इस सवाल के जवाब में लाजो कहती है "हां करूंगी. लेकिन अभी मेरे सामने टारगेट अगला नेशनल है. जो मुझे खेलना है और जीतना भी." सरोज के यहां तक पहुंचने में उसके भाई की बड़ी भूमिका रही. लाजो बताती है "मेरे गांव में ल़ड़कियों को आसानी से घर से बाहर निकलने भी नहीं मिलता. लेकिन मेरे भाई ने परिचित की मदद से मुझे भोपाल भेजा. वह जब सातवीं क्लास में थी, तब यहां आई थी. अब दसवी में हूं."
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रोजाना मिले दौड़ के नए टारगेट से आगे बढ़ी
लाजो सरोज अपनी पहली बड़ी जीत में अपने कोच एस.के. प्रसाद की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं. वे कहती हैं "पूरे साल तैयारी की. इस एक इवेंट के लिए भी छह महीने से तैयारी कर रही थी. मैं टीटी नगर स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूं. मेरे कोच हर दिन का नया शेड्यूल तय करते हैं. कभी हम 13 किलोमीटर दौड़ते हैं. कभी 12 किलोमीटर. हर दिन के हिसाब से प्लान तैयार होता है."