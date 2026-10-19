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फटे जूते बदलने की जंग रेस जीतने से बड़ी, मिलिए गोल्ड मेडल जीतकर लौटी एथलीट लाजो सरोज से

लाजो सरोज ने फटे जूते पहनकर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल ( ETV BHARAT )

भोपाल : उत्तर प्रदेश के जौनपुर के छोटे से गांव कमालपुर से निकली लाजो सरोज जब घर से निकली तो फिर कमाल ही करती गईं. दसवीं की स्टूडेंट और भारत में भविष्य की उड़नपरी लाजो सरोज के सामने दौड़ने से बड़ी चुनौती दौड़ के लिए जरूरी डाईट और स्पाईक्स (ट्रैक वाले जूते ) जुटाना है.

नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड