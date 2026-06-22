ETV Bharat / state

भोपाल का स्टंट हाईवे! राजधानी के पॉश इलाके में नशे में धुत युवक-युवतियों की धमाचौकड़ी

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर दौड़ रही है और एक युवती कार की छत पर बैठी नजर आ रही है, जबकि युवक लापरवाही से वाहन चलाता दिखाई दे रहा है. यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ यातायात नियमों की खुली अवहेलना है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

भोपाल : यातायात सुचारू और व्यवस्थित रखने के लिए पूरे शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसके बावजूद भोपाल के पाश इलाकों में आए दिन स्टंटबाजी का वीडियो सामने आ रहे हैं. इससे पुलिस की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. भोपाल की पॉश सड़क कहलाने वाली अटल पथ पर खुलेआम नशा, तेज रफ्तार कार पर स्टंट करते हुए युवक-युवती का वीडियो सामने आए हैं.

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ाने की होड़ में युवा खतरनाक स्टंट और कानून तोड़ने वाले वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं. यह ट्रेंड युवाओं को जोखिम भरे व्यवहार की ओर धकेल रहा है. अटल पथ राजधानी भोपाल की सबसे आधुनिक और खूबसूरत सड़कों में से एक मानी जाती है. ये जगह देर रात स्टंटबाजों और असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनती जा रही है. पहले भी यहां तेज रफ्तार वाहन, रेसिंग और खतरनाक स्टंट सामने आ चुके हैं.

वीआईपी सड़कें बनी मनोरंजन का साधान

यहां से गुजरने वालों का कहना है कि आखिर इतनी व्यस्त और महत्वपूर्ण सड़क पर इस तरह की गतिविधियां कैसे हो रही हैं. रात के समय पुलिस की गश्त और निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे मामलों पर तत्काल रोक लगाई जा सके. लोगों का कहना है कि सड़कें मनोरंजन या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का मंच नहीं हैं. कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए किया गया ऐसा जोखिम किसी बड़ी दुर्घटना और जान-माल के नुकसान का कारण बन सकता है.

ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी बसंत कोल का कहना है "ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही वाहन जब्त किया जायेगा. वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए हैं."