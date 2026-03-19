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अटल पथ पर सजी काव्य की महफिल, कुमार विश्वास ने लिए कमलनाथ की बारात के मजे

भोपाल में कवि सम्मेलन का आयोजन, कुमार विश्वास के सियासी तंज और देशभक्ति कविताओं से गूंजी राजधानी, कमल नाथ और दिग्विजय सिंह का किया जिक्र.

BHOPAL KAVI SAMMELAN
भोपाल में कवि सम्मेलन का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 11:56 AM IST

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रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

भोपाल: राजधानी भोपाल के अटल पथ पर बुधवार को आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कविता, व्यंग्य और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला. मंच से कुमार विश्वास ने जहां राजनीति पर तीखे तंज कसे, वहीं अन्य कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं में जोश और उत्साह भर दिया.

ये मोहन और कृष्ण काल
राजधानी भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यादगार बन गया, जहां देशभर से आए कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत कर दिया. इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रहे कुमार विश्वास. जिन्होंने अपने चुटीले अंदाज में राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि, एक वोट खरीदकर भी सरकार बनती हो, तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा. वह रामकाल था, लेकिन अब मोहन काल और कृष्ण काल है.''

mohan yadav in kavi sammelan
मोहन यादव ने किया कुमार विश्वास का सम्मान (ETV Bharat)

कमलनाथ पर कसा तंज
कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कमल नाथ और दिग्विजय सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि, ''कमलनाथ जी बड़े भले आदमी हैं. जैसे-तैसे इस उम्र में उनकी बारात निकली थी. आगे-आगे दिग्विजय सिंह चल रहे थे, लेकिन पीछे के बारातियों को भाजपा वाले अपने साथ ले गए.'' उनके इस व्यंग्य पर पंडाल में ठहाके गूंज उठे. वहीं कवि सम्मेलन में मंच पर मौजूद अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं से समां बांध दिया.

Kumar Vishwas political satire poem
सियासी तंज और देशभक्ति कविताओं से गूंजा भोपाल (ETV Bharat)

मुझे सिंधिया ही बना दो
कवि कुशल कौशलेंद्र ने कहा, ''सच को दिखा सकूं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया बना दो, मैं जिस जगह रहूं उस जगह मौज में रहूं, भगवान मुझको आप सिंधिया ही बना दो.'' वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया से आए कवि अजय अंजाम ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविता सुनाते हुए कहा, ''कश्मीर का दर्रा-दर्रा वंदे मातरम बोलेगा, कारतूस का छर्रा-छर्रा वंदे मातरम बोलेगा.'' उनकी प्रस्तुति पर पूरा पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा.

भोपाल से ओरछा तक चलेंगे हेलीकॉप्टर
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि, ''भारत की मिट्टी कवियों की उर्वर भूमि है और काव्य परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती हैं.'' उन्होंने भोपाल से ओरछा तक धार्मिक पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा भी की.

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