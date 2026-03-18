मध्य प्रदेश में 1 महीने में बम से उड़ाने के 9 धमकी भरे मेल, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में 21 जगह बम!
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह. मध्य प्रदेश में बीते 1 महीने में मिले 9 धमकी भरे मेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 4:42 PM IST
भोपाल: राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल मेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति की ओर से यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. जानकारी मिलते ही पूरे परिसर को खाली कर दिया गया. इस संबंध में प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. इस मेल में 1 बजकर 30 मिनट का समय बताकर धमकी दी गई थी कि एक साथ 21 बम फटेंगे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्चिंग की लेकिन यह जानकारी अफवाह निकली.
इस मेल में डीएमके सरकार के खिलाफ कई बातें लिखी गई हैं. मेल करने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन मेल तमिल मुक्ति संगठन की ओर से लिखा गया है. बीते 1 महीने 8 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में एम्स समेत सरकारी दफ्तरों और यूनिवर्सिटी में बम से उड़ाने की 9 धमकी भरे मेल आ चुके हैं.
विश्वविद्यालय में हड़कंप, सारे कमरे मिनटों में खाली कराए
बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिलते ही पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया. जिसके बाद विश्वविद्यालय के कुलगुरु देवानंद हिडोलिया के निर्देश पर परिसर को खाली करा लिया गया. कुलगुरु देवानंद हिंडोलिया ने बताया कि "अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के मेल बॉक्स पर ईमेल आया, जिसमें कि परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सुरक्षा की दृष्टि से परिसर को खाली करा लिया गया है. पुलिस को भी तुरंत सूचना दे दी."
धमकी में लिखा परिसर में 21 जगह रखे गए बम
इस धमकी भरे ईमेल में लिखा गया कि आपके कॉलेज कैंपस, प्रिंसिपल ऑफिस समेत कई जगह जहरीली गैस से भरे 21 बम रखे गए हैं, जो दोपहर 1 बजकर 30 मिनिट पर फटेंगे. लेकिन समय निकलने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस पूरे मेल में तमिलनाडु का जिक्र है. जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में ठीक नहीं हो रहा है. इसमें आगे लिखा गया है कि हम तमिलनाडु मुक्ति मोर्चा चुनाव जैसे लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़कर गोलियों और बमों के जरिए मां तमिलनाडु से इस गंदगी को साफ करेंगे.
1 महीने 8 दिन के भीतर बम से उड़ाने के 9 मेल आए
बीते महीने की 9 फरवरी को सबसे पहले एम्स को बम से उड़ाने का एक मेल आया था. उसके बाद पीपुल्स यूनिवर्सिटी को उड़ाए जाने की धमकी 2 बार दी गई. इसके बाद ऐसा ही धमकी भरा मेल जिला कोर्ट में भी आया. जेके अस्पताल में अब तक 2 बार इस तरह के धमकी भरे मेल आ चुके हैं. इसी तरह से नापतौल विभाग में भी 2 बार धमकी भरे मेल आए. कुल मिलाकर 9 फरवरी से 18 मार्च तक कुल 9 बार अलग-अलग जगहों पर ऐसी धमकियां आ चुकी हैं.
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आईपी एड्रेस बदलकर आ रहे हैं मेल
उधर, पुलिस लगातार आ रही इन धमकी भरे ई-मेल की जांच करवा रही है. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने कहा कि "अलग-अलग जगह से धमकी भरे मेल आ रहे हैं. दूसरा आईपी एड्रेस बदलकर ये मेल किये जा रहे हैं. शरारती तत्व इस तरह से धमका रहे हैं लेकिन हम एहतियात के तौर पर भी अपना काम कर रहे हैं. पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है."