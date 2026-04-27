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मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिनी विशेष सत्र में पक्ष व विपक्ष के बीच घमासान, कांग्रेस का वॉकआउट

मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक गेहूं की बोरी लेकर पहुंचे ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ. यह सत्र मुख्य रूप से 'नारी शक्ति वंदन' विषय को लेकर बुलाया गया है. इस दौरान महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण विशेष चर्चा होने की उम्मीद है. लेकिन सत्र शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी शुरू हो गई की जाएगी. मध्य प्रदेश विधानसभा में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला आरक्षण दिए जाने के शासकीय संकल्प पर सदन में चर्चा शुरू. कांग्रेस ने सदन में रखा था मौजूदा परिसीमन के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव. प्रस्ताव पर चर्चा न कराए जाने के विरोध में कांग्रेस ने किया वॉक आउट. सदन के बाहर कांग्रेस की नारेबाजी. बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने संकल्प का स्वागत करते हुए कहा "यह संकल्प देश में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देकर राजनीतिक रूप से सशक्त करने का है. नारी सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी पंचायत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी. 2 दिन तक चली चर्चा के दौरान महिलाएं टकटकी लगाए बैठी थीं. उन्हें नहीं पता था कि कांग्रेस और विपक्ष उनके सपनों को चूर-चूर कर देंगे."